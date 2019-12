Zo. De loting is geweest en de laatste tickets zijn in de voorverkoop. Voor het eerst sinds 2014 doet Nederland weer mee aan een groot voetbaltoernooi en dat willen we weten ook. Daarom gaan we nu serieus aan de voorpret beginnen. Want er zijn al wel oranje jurkjes, oranje tompoezen, oranje bierkratjes, oranje wuppies, oranje bretellen, oranje sinaasappels, oranje slingers, oranje badjassen, oranje slipjes en oranje schminkpotloden.

Maar er was nog geen Het Ultieme Dit Moet Gebeuren Zodat Nederland Naar De Tweede Ronde Op Het EK Gaat Topic. En hoe moet je dan de getapte jongen uithangen als in de kroeg de gespreksonderwerpen op zijn en iemand uit wil leggen hoe cruciaal de wedstrijd tegen Oekraïne is? Daar heb je natuurlijk een uitgebreid overzicht voor nodig, en daarom is er nu dit topic.

Onderstaand schema werkt eigenlijk even onoverzichtelijk als ingewikkeld: voor alle 729 mogelijke combinaties van uitslagen in groep C hebben we uitgerekend of het Nederlands Elftal de tweede ronde haalt of niet. Omdat we nog niet weten welk land zich als vierde via de play-offs voor de groep van Oranje plaatst, hebben we dat land even 'Land 4' genoemd. Hoe dan ook. Alle scenario's. Na de breek.

Oostenrijk wint van Land 4, Nederland wint van Oekraïne

Oekraïne wint van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Oranje is sowieso groepswinnaar en door naar de tweede ronde. De laatste wedstrijd tegen Land 4 doet er niet toe.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning of een gelijkspel tegen Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest, is het afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: bij een overwinning van Oostenrijk of een gelijkspel eindigt Oranje als tweede en gaat het sowieso door, bij een overwinning van Oekraïne draait het om het doelsaldo (of eventueel fair play punten) tussen Nederland en Oostenrijk. Als dat van Oranje beter is, gaat het sowieso door naar de tweede ronde, anders eindigt het als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 is Oranje vrijwel zeker van de tweede ronde. Als Oekraïne niet van Oostenrijk wint, eindigt Nederland sowieso als nummer 1 of 2 en anders kan Nederland alleen met een slechter (onderling) doelsaldo (of meer fair play strafpunten) dan Oostenrijk en Oekraïne als derde eindigen, maar dan wel met het maximaal aantal punten voor een nummer 3 (6) en dus zeer waarschijnlijk een plaats in de tweede ronde. Als Nederland gelijkspeelt tegen Land 4 is Oranje sowieso door als Oostenrijk niet van Oekraïne verliest. Als dat toch gebeurt eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest is het uitgeschakeld, behalve als Oostenrijk van Oekraïne wint: dan hebben Nederland, Land 4 en Oekraïne evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderling resultaat (en eventueel doelsaldo en/of fair play punten) als nummer 2, 3 of 4.

Oekraïne speelt gelijk tegen Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Oranje is sowieso groepswinnaar en door naar de tweede ronde. De laatste wedstrijd tegen Land 4 doet er niet toe.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Als Oranje tegen Land 4 wint of gelijkspeelt, is het sowieso door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest en Oekraïne wint niet van Oostenrijk, dan eindigt Oranje als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland verliest van Land 4 en Oekraïne wint van Oostenrijk, dan hebben alle teams 4 punten en eindigt Nederland afhankelijk van doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 1, 2, 3, of 4.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Als Oranje wint of gelijkspeelt tegen Land 4 is het sowieso door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest, is het uitgeschakeld als Oekraïne van Oostenrijk wint. Als dat niet gebeurt, eindigt Oranje als derde in de groep met 3 punten en is afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

Oekraïne verliest van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Oranje is vrijwel zeker van de tweede ronde. Bij een overwinning of gelijkspel tegen Land 4 is Oranje groepswinnaar. Bij een nederlaag eindigt Oranje als tweede in de groep, behalve als Oostenrijk van Oekraïne wint. Dan zou Nederland met een slechter onderling doelsaldo dan Oostenrijk en Oekraïne als derde kunnen eindigen, maar dan wel met het maximaal aantal punten voor een nummer 3 (6) en dus zeer waarschijnlijk een plaats in de tweede ronde.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een gelijkspel of overwinning tegen Land 4 gaat Oranje sowieso door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest, is het afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als Oekraïne wint en Nederland heeft een beter doelsaldo (of aantal fair play punten) dan Oostenrijk, eindigt Nederland als tweede. Anders eindigt Oranje als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 is Oranje sowieso door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel eindigt Nederland als tweede als het een beter doelsaldo heeft dan Land 4 en als derde als het een slechter doelsaldo heeft dan Land 4. Als het doelsaldo exact gelijk is, worden er na een gelijkspel strafschoppen genomen. Als Land 4 boven Oranje scoort, eindig Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest, eindigt het als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

Oostenrijk wint van Land 4, Nederland speelt gelijk tegen Oekraïne

Oekraïne wint van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een overwinning of een gelijkspel tegen Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest, is het afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: bij een overwinning van Oekraïne of een gelijkspel eindigt Oranje als tweede en gaat het sowieso door, bij een overwinning van Oostenrijk draait het om het doelsaldo (of eventueel fair play punten) tussen Nederland en Oekraïne. Als dat van Oranje beter is, gaat het sowieso door naar de tweede ronde, anders eindigt het als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Als Oranje wint van Land 4, is het vrijwel zeker door naar de tweede ronde. Als Oostenrijk en Oekraïne niet gelijkspelen, eindigt Nederland als tweede en anders zou Nederland op basis van doelpunten (of doelsaldo en/of fair play punten) achter Oostenrijk en Oekraïne als derde kunnen eindigen, maar dan wel met een erg hoog aantal punten voor een nummer 3 (5) en dus zeer waarschijnlijk een plaats in de tweede ronde. Als Nederland gelijkspeelt tegen Land 4 eindigt het als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland verliest van Land 4, is het uitgeschakeld.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Oranje moet winnen van Land 4 om een reële kans te houden op de tweede ronde. Als Oostenrijk van Oekraïne wint, kan Nederland op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Oekraïne eindigen en als nummer twee naar de tweede ronde gaan. In alle andere gevallen eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Bij een gelijkspel tegen Land 4 eindigt Oranje als derde, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Bij een nederlaag tegen Land 4 is Nederland uitgeschakeld.

Oekraïne speelt gelijk tegen Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een overwinning of een gelijkspel tegen Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest, is het afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als Oekraïne of Oostenrijk wint, eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland verliest van Land 4 en Oekraïne en Oostenrijk spelen gelijk, hebben Nederland, Oostenrijk en Land 4 evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderling doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 1, 2 of 3.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 is Nederland afhankelijk van de wedstrijd van Oekraïne tegen Oostenrijk. Nederland is door naar de tweede ronde als Oostenrijk wint of als Oostenrijk gelijkspeelt en Nederland in alle groepswedstrijden meer doelpunten scoort (of minder fair play strafpunten haalt) dan Oekraïne. Anders eindigt Nederland met 3 punten als nummer 3 en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest is het vrijwel zeker uitgeschakeld: alleen als Oostenrijk van Oekraïne wint kan Nederland op basis van doelsaldo (of fair play punten) als derde boven Oekraïne eindigen, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Als Oranje van Land 4 wint, eindigt het als tweede in de groep, behalve als Oostenrijk van Oekraïne verliest. Dan eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland gelijkspeelt tegen Land 4 is het afhankelijk van de wedstrijd van Oekraïne tegen Oostenrijk. Als Oostenrijk niet wint en Nederland heeft een beter doelsaldo (of minder fair play strafpunten) dan Land 4, eindigt Nederland als derde, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Als Oostenrijk wint, hebben Nederland, Land 4 en Oekraïne evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderlinge doelpunten (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 2, 3 of 4. Als Nederland van Land 4 verliest is het uitgeschakeld.

Oekraïne verliest van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een overwinning of een gelijkspel tegen Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest, is het afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als die gelijk eindigt, of als Oekraïne wint terwijl Nederland een beter doelsaldo (of minder fair play strafpunten) dan Oekraïne heeft, gaat Nederland alsnog als nummer twee door naar de tweede ronde. Anders eindigt Oranje als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 is Nederland afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als Oekraïne wint, is Nederland uitgeschakeld. Anders eindigt Nederland met 3 punten als nummer 3 en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest is het vrijwel zeker uitgeschakeld: als Oekraïne gelijkspeelt tegen Oostenrijk, kan Nederland op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Oekraïne als nummer 3 eindigen, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Als Nederland van Land 4 verliest en Oekraïne verliest van Oostenrijk, eindigt Oranje ook als derde, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Als Nederland van Land 4 verliest en Oostenrijk verliest van Oekraïne, is Oranje sowieso uitgeschakeld.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Als Oranje van Land 4 wint, eindigt het als tweede in de groep, behalve als Oostenrijk van Oekraïne verliest. Dan kan Nederland bij een slechter doelsaldo (of meer fair play strafpunten) dan Oekraïne nog met als derde in de groep eindigen met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland gelijkspeelt tegen land 4 is Nederland vrijwel zeker uitgeschakeld: als Oekraïne van Oostenrijk wint is Oranje uitgeschakeld, en als Oekraïne gelijkspeelt en op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Nederland eindigt ook. Anders eindigt Oranje met een zeer klein aantal (2) punten als nummer 3. Bij een nederlaag tegen Land 4 kan Nederland nog derde worden op basis van doelsaldo (of fair play punten) als Oekraïne van Oostenrijk verliest, maar Nederland heeft dan het minimaal aantal punten (1) voor een nummer 3.

Oostenrijk wint van Land 4, Nederland verliest van Oekraïne

Oekraïne wint van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 is Oranje vrijwel zeker van de tweede ronde. Als Oekraïne niet van Oostenrijk verliest, eindigt Nederland sowieso als nummer 1 of 2 en anders kan Nederland alleen met een slechter (onderling) doelsaldo (of meer fair play strafpunten) dan Oostenrijk en Oekraïne als derde eindigen, maar dan wel met het maximaal aantal punten voor een nummer 3 (6) en dus zeer waarschijnlijk een plaats in de tweede ronde. Als Nederland gelijkspeelt tegen Land 4 is Oranje sowieso door als Oekraïne niet van Oostenrijk verliest. Als dat toch gebeurt eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest is het uitgeschakeld, behalve als als Oekraïne van Oostenrijk wint: dan hebben Nederland, Land 4 en Oostenrijk evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderling doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 2, 3 of 4.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Oranje moet winnen van Land 4 om een reële kans te houden op de tweede ronde. Als Oekraïne van Oostenrijk wint, kan Nederland op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Oostenrijk eindigen en als nummer twee naar de tweede ronde gaan. In alle andere gevallen eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Bij een gelijkspel tegen Land 4 eindigt Oranje als derde, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Bij een nederlaag tegen Land 4 is Nederland uitgeschakeld.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Als Oranje wint eindigt het als derde met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Bij een gelijkspel kan Nederland nog als derde eindigen als het op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Land 4 komt, maar met het minimaal aantal punten (1) voor een nummer 3. Bij een nederlaag is Oranje sowieso uitgeschakeld.

Oekraïne speelt gelijk tegen Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 gaat Oranje als groepswinnaar door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel gaat Nederland door als nummer 2, behalve als Oekraïne van Oostenrijk verliest. Dan eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest is het uitgeschakeld, behalve als Oekraïne van Oostenrijk wint. Dan eindigt Nederland als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Oranje moet winnen van Land 4 om een reële kans te houden op de tweede ronde. Als Oekraïne van Oostenrijk wint, kan Nederland op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Oostenrijk eindigen en als nummer twee naar de tweede ronde gaan. In alle andere gevallen eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Bij een gelijkspel tegen Land 4 kan Nederland op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Land 4 als derde eindigen, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Bij een nederlaag tegen Land 4 is Nederland uitgeschakeld.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Als Oranje wint van Land 4 eindigt het als derde met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Bij een gelijkspel of een nederlaag is Nederland uitgeschakeld.

Oekraïne verliest van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 gaat Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 is Nederland afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne. Als die niet gelijkspelen, eindigt Oranje als tweede als het een beter doelsaldo heeft dan Land 4 en als derde als het een slechter doelsaldo heeft dan Land 4. Als het doelsaldo exact gelijk is, worden er na een gelijkspel strafschoppen genomen. Als Oekraïne en Oostenrijk ook gelijkspelen, dan hebben alle teams 4 punten en eindigt Nederland afhankelijk van doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 1, 2, 3, of 4. Als Nederland van Land 4 verliest is het uitgeschakeld, behalve als Oekraïne van Oostenrijk wint. Dan eindigt Nederland als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Oranje moet winnen van Land 4 om kans te houden op de tweede ronde. Als Oostenrijk van Oekraïne wint, eindigt Nederland as tweede in de groep en is het door naar de tweede ronde. Als Oekraïne van Oostenrijk wint, kan Nederland op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Oostenrijk eindigen en als nummer twee naar de tweede ronde gaan. Als dat niet lukt, of als Nederland van Land 4 wint en Oekraïne en Oostenrijk gelijkspelen, eindigt Oranje als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Bij een gelijkspel of nederlaag tegen Land 4 is Nederland uitgeschakeld.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Als Oranje wint van Land 4 eindigt het als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi, behalve als Oostenrijk van Oekraïne wint. Dan hebben Nederland, Land 4 en Oekraïne evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderling doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 2, 3 of 4. Bij een gelijkspel of een nederlaag tegen Land 4 is Nederland uitgeschakeld.

Oostenrijk speelt gelijk tegen Land 4, Nederland wint van Oekraïne

Oekraïne wint van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Oranje is sowieso groepswinnaar en door naar de tweede ronde. De laatste wedstrijd tegen Land 4 doet er niet toe.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning of een gelijkspel tegen Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest, is het afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als Oekraïne of Oostenrijk wint, eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland verliest van Land 4 en Oekraïne en Oostenrijk spelen gelijk, hebben Nederland, Oekraïne en Land 4 evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderling doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 1, 2 of 3.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 gaat Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel gaat Nederland door als nummer 2, behalve als Oostenrijk van Oekraïne verliest. Dan eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest is het uitgeschakeld, behalve als Oostenrijk van Oekraïne wint. Dan eindigt Nederland als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

Oekraïne speelt gelijk tegen Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Oranje is sowieso groepswinnaar en door naar de tweede ronde. De laatste wedstrijd tegen Land 4 doet er niet toe.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning of een gelijkspel tegen Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Als Nederland van Land 4 verliest, gaat het alsnog door naar de tweede ronde als Oostenrijk niet van Oekraïne wint. Anders eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 gaat Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel gaat Nederland door als nummer 2, behalve als Oostenrijk van Oekraïne verliest. Dan hebben Nederland, Oekraïne en Oostenrijk evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderling doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 1, 2 of 3. Als Nederland van Land 4 verliest en Oekraïne wint niet van Oostenrijk, eindigt Nederland als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest en Oekraïne wint van Oostenrijk, is Oranje uitgeschakeld.

Oekraïne verliest van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Oranje eindigt sowieso als nummer 1 of 2 in de groep en gaat door naar de tweede ronde.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 gaat Oranje als groepswinnaar naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 is Nederland vrijwel zeker door. Als Oostenrijk niet van Oekraïne wint, eindigt Nederland bij de eerste twee en anders zou Nederland op basis van doelpunten (of doelsaldo en/of fair play punten) achter Land 4 en Oostenrijk als derde kunnen eindigen, maar dan wel met een erg hoog aantal punten voor een nummer 3 (5) en dus zeer waarschijnlijk een plaats in de tweede ronde. Als Nederland van Land 4 verliest en Oostenrijk wint niet van Oekraïne, gaat Nederland alsnog door naar de tweede ronde. Anders eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 gaat Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Oranje van Land 4 verliest, eindigt Nederland als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

Oostenrijk speelt gelijk tegen Land 4, Nederland speelt gelijk tegen Oekraïne

Oekraïne wint van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Als Oranje tegen Land 4 wint of gelijkspeelt, is het sowieso door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest en Oostenrijk wint niet van Oekraïne, dan eindigt Oranje als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland verliest van Land 4 en Oostenrijk wint van Oekraïne, dan hebben alle teams 4 punten en eindigt Nederland afhankelijk van doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 1, 2, 3, of 4.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 is Nederland afhankelijk van de wedstrijd van Oekraïne tegen Oostenrijk. Nederland is door naar de tweede ronde als Oekraïne wint of als Oekraïne gelijkspeelt en Nederland in alle groepswedstrijden meer doelpunten scoort (of minder fair play strafpunten haalt) dan Oostenrijk. Anders eindigt Nederland met 3 punten als nummer 3 en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest is het vrijwel zeker uitgeschakeld: alleen als Oekraïne van Oostenrijk wint kan Nederland op basis van doelsaldo (of fair play punten) als derde boven Oostenrijk eindigen, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Oranje moet winnen van Land 4 om een reële kans te houden op de tweede ronde. Als Oostenrijk van Oekraïne wint, kan Nederland op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Oekraïne eindigen en als nummer twee naar de tweede ronde gaan. In alle andere gevallen eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Bij een gelijkspel tegen Land 4 kan Nederland op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Land 4 als derde eindigen, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Bij een nederlaag tegen Land 4 is Nederland uitgeschakeld.

Oekraïne speelt gelijk tegen Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een overwinning of een gelijkspel tegen Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Als Nederland van Land 4 verliest, gaat het alsnog door naar de tweede ronde als Oekraïne niet van Oostenrijk wint. Anders eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 is Nederland afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne. Als die niet gelijkspelen, eindigt Oranje als tweede als het een beter doelsaldo heeft dan Land 4 en als derde als het een slechter doelsaldo heeft dan Land 4. Als het doelsaldo exact gelijk is, worden er na een gelijkspel strafschoppen genomen. Als Oekraïne en Oostenrijk ook gelijkspelen, dan hebben alle teams 3 punten en eindigt Nederland afhankelijk van gescoorde doelpunten (of fair play punten) als nummer 1, 2, 3, of 4. Als Nederland van Land 4 verliest, is het vrijwel zeker uitgeschakeld: alleen als de wedstrijd tussen Oekraïne en Oostenrijk een verliezer kent en Oranje heeft een beter doelsaldo (of minder fair play strafpunten) dan die verliezer, kan Oranje nog als derde in de groep eindigen, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Oranje moet van Land 4 winnen om een reële kans te houden op de tweede ronde. Als Oekraïne niet van Oostenrijk wint, eindigt Nederland als tweede in de groep. Als Nederland van Land 4 wint en Oekraïne wint van Oostenrijk, eindigt Nederland met 4 punten als nummer 3 en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland gelijkspeelt tegen Land 4 is het vrijwel zeker uitgeschakeld: als Oekraïne van Oostenrijk verliest, kan Oranje op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Oekraïne als derde eindigen, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Als Nederland van Land 4 verliest is het uitgeschakeld.

Oekraïne verliest van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een overwinning of gelijkspel tegen Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Als Nederland van Land 4 verliest, gaat het alsnog door naar de tweede ronde als Oekraïne niet van Oostenrijk wint en een beter doelsaldo (of minder fair play strafpunten) dan Nederland heeft. Anders eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Als Nederland gelijkspeelt tegen Land 4, gaat Oranje door als Oostenrijk gelijkspeelt tegen Oekraïne en minder doelpunten voor (of fair play punten) dan Nederland heeft. Anders eindigt Nederland als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest is het vrijwel zeker uitgeschakeld: Oranje eindigt als laatste als Oekraïne wint en Nederland een slechter doelsaldo (of meer fair play strafpunten) dan Oostenrijk heeft, of als Oekraïne gelijkspeelt tegen Oostenrijk en een beter doelsaldo (of minder fair play strafpunten) dan Nederland heeft. Anders is Nederland derde in de groep, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3.

... En Nederland verliest van Oostenriijk: Oranje moet van Land 4 winnen om een reële kans te houden op de tweede ronde. Als Oekraïne niet van Oostenrijk wint, eindigt Nederland als tweede in de groep en is het door naar de tweede ronde. Als Nederland van Land 4 wint en Oekraïne wint van Oostenrijk, hebben alle teams 4 punten en eindigt Nederland afhankelijk van doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 1, 2, 3, of 4. Als Nederland gelijkspeelt tegen Land 4 is het vrijwel zeker uitgeschakeld: alleen als Oekraïne verliest van Oostenrijk, of als Oekraïne gelijkspeelt tegen Oostenrijk maar een slechter doelsaldo (of meer fair play strafpunten) heeft dan Nederland, eindigt Nederland als derde, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Als Oranje verliest van Land 4 kan het ook nog als derde eindigen als Oekraïne van Oostenrijk verliest en een slechter doelsaldo (of meer fair play strafpunten) heeft, maar Nederland heeft dan het minimum aantal punten (1) voor een nummer 3. Anders is Nederland sowieso uitgeschakeld.

Oostenrijk speelt gelijk tegen Land 4, Nederland verliest van Oekraïne

Oekraïne wint van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Als Oranje wint of gelijkspeelt tegen Land 4 is het sowieso door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest, is het uitgeschakeld als Oostenrijk van Oekraïne wint. Als dat niet gebeurt, eindigt Oranje als derde in de groep met 3 punten en is afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Als Oranje van Land 4 wint, eindigt het als tweede in de groep, behalve als Oekraïne van Oostenrijk verliest. Dan eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland gelijkspeelt tegen Land 4 is het afhankelijk van de wedstrijd van Oekraïne tegen Oostenrijk. Als Oekraïne niet wint en Nederland heeft een beter doelsaldo (of minder fair play strafpunten) dan Land 4, eindigt Nederland als derde, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Als Oekraïne wint, hebben Nederland, Land 4 en Oostenrijk evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderlinge doelpunten (en eventueel doelsaldo en/of fair play punten) als nummer 2, 3 of 4. Als Nederland van Land 4 verliest is het uitgeschakeld.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Als Oranje wint van Land 4 eindigt het als derde met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Bij een gelijkspel of een nederlaag is Nederland uitgeschakeld.

Oekraïne speelt gelijk tegen Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 gaat Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel gaat Nederland door als nummer 2, behalve als Oekraïne van Oostenrijk verliest. Dan hebben Nederland, Oekraïne en Oostenrijk evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderling doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 1, 2 of 3. Als Nederland van Land 4 verliest en Oostenrijk wint niet van Oekraïne, eindigt Nederland als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest en Oostenrijk wint van Oekraïne, is Oranje uitgeschakeld.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Oranje moet van Land 4 winnen om een reële kans te houden op de tweede ronde. Als Oostenrijk niet van Oekraïne wint, eindigt Nederland als tweede in de groep. Als Nederland van Land 4 wint en Oostenrijk wint van Oekraïne, eindigt Nederland met 4 punten als nummer 3 en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland gelijkspeelt tegen Land 4 is het vrijwel zeker uitgeschakeld: als Oostenrijk van Oekraïne verliest, kan Oranje op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Oostenrijk als derde eindigen, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Als Nederland van Land 4 verliest is het uitgeschakeld.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Als Oranje wint van Land 4 eindigt het als derde met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Bij een gelijkspel of een nederlaag is Nederland uitgeschakeld.

Oekraïne verliest van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 gaat Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 is Nederland afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als Oostenrijk wint is Oranje door, anders eindigt Nederland met 4 punten als nummer 3 en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest en Oostenrijk wint niet van Oekraïne, eindigt Oranje als derde met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest en Oostenrijk wint van Oekraïne, is Oranje uitgeschakeld.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Nederland moet van Land 4 winnen om een reële kans te houden op de tweede ronde. Als Oekraïne niet gelijkspeelt tegen Oostenrijk, gaat Oranje door naar de tweede ronde. Als Nederland van Land 4 wint en Oekraïne speelt gelijk tegen Oostenrijk, dan hebben Nederland, Land 4 en Oekraïne evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderling doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 1, 2 of 3. Als Nederland gelijkspeelt tegen Land 4 en Oostenrijk verliest van Oekraïne, kan Oranje op op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Oostenrijk als derde eindigen, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. In alle andere gevallen, of als Nederland verliest, is het sowieso uitgeschakeld.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Oranje is sowieso uitgeschakeld. De laatste wedstrijd tegen Land 4 doet er niet meer toe.

Oostenrijk verliest van Land 4, Nederland wint van Oekraïne

Oekraïne wint van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Oranje is vrijwel zeker van de tweede ronde. Bij een overwinning of gelijkspel tegen Land 4 is Oranje groepswinnaar. Bij een nederlaag eindigt Oranje als tweede in de groep, behalve als Oekraïne van Oostenrijk wint. Dan zou Nederland met een slechter onderling doelsaldo dan Oostenrijk en Oekraïne als derde kunnen eindigen, maar dan wel met het maximaal aantal punten voor een nummer 3 (6) en dus zeer waarschijnlijk een plaats in de tweede ronde.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning of een gelijkspel tegen Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest, is het afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als die gelijk eindigt, of als Oostenrijk wint terwijl Nederland een beter doelsaldo (of minder fair play strafpunten) dan Oostenrijk heeft, gaat Nederland alsnog als nummer twee door naar de tweede ronde. Anders eindigt Oranje als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 gaat Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 is Nederland afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne. Als die niet gelijkspelen, eindigt Oranje als tweede als het een beter doelsaldo heeft dan Land 4 en als derde als het een slechter doelsaldo heeft dan Land 4. Als het doelsaldo exact gelijk is, worden er na een gelijkspel strafschoppen genomen. Als Oekraïne en Oostenrijk ook gelijkspelen, dan hebben alle teams 4 punten en eindigt Nederland afhankelijk van doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 1, 2, 3, of 4. Als Nederland van Land 4 verliest is het uitgeschakeld, behalve als Oostenrijk van Oekraïne wint. Dan eindigt Nederland als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

Oekraïne speelt gelijk tegen Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Oranje eindigt sowieso als nummer 1 of 2 in de groep en gaat door naar de tweede ronde.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning of gelijkspel tegen Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Als Nederland van Land 4 verliest, gaat het alsnog door naar de tweede ronde als Oostenrijk niet van Oekraïne wint en een beter doelsaldo (of minder fair play strafpunten) dan Nederland heeft. Anders eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 gaat Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 is Nederland afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als Oekraïne wint is Oranje door, anders eindigt Nederland met 4 punten als nummer 3 en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest en Oekraïne wint niet van Oostenrijk, eindigt Oranje als derde met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest en Oekraïne wint van Oostenrijk, is Oranje uitgeschakeld.

Oekraïne verliest van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Oranje eindigt sowieso als nummer 1 of 2 in de groep en gaat door naar de tweede ronde.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning of gelijkspel tegen Land 4 gaat Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Als Nederland van Land 4 verliest, gaat Nederland alsnog door, behalve als Oostenrijk van Oekraïne wint en een beter doelsaldo (of minder fair play strafpunten) dan Nederland heeft. Dan eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 is Oranje vrijwel zeker van de tweede ronde. Als Oostenrijk niet van Oekraïne wint, eindigt Nederland sowieso als nummer 1 of 2 en anders kan Nederland alleen met een slechter (onderling) doelsaldo (of meer fair play strafpunten) dan Oostenrijk en Land 4 als derde eindigen, maar dan wel met het maximaal aantal punten voor een nummer 3 (6) en dus zeer waarschijnlijk een plaats in de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 is Nederland afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als Oostenrijk verliest is Nederland door, anders eindigt Oranje als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Ook als Nederland van Land 4 verliest is het afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als Oekraïne niet wint eindigt Oranje als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest en Oekraïne van Oostenrijk wint hebben Nederland, Oekraïne en Oostenrijk evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderling doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 2, 3 of 4.

Oostenrijk verliest van Land 4, Nederland speelt gelijk tegen Oekraïne

Oekraïne wint van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een gelijkspel of overwinning tegen Land 4 gaat Nederland sowieso door naar de tweede ronde. Als Nederland verliest, is het afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als Oostenrijk wint en Nederland heeft een beter doelsaldo (of aantal fair play punten) dan Oekraïne, eindigt Nederland als tweede. Anders eindigt Oranje als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 is Nederland afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als Oostenrijk wint, is Nederland uitgeschakeld. Anders eindigt Nederland met 3 punten als nummer 3 en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest is het vrijwel zeker uitgeschakeld: als Oekraïne gelijkspeelt tegen Oostenrijk, kan Nederland op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Oostenrijk als nummer 3 eindigen, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Als Nederland van Land 4 verliest en Oostenrijk verliest van Oekraïne, eindigt Oranje ook als derde, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Als Nederland van Land 4 verliest en Oostenrijk wint van Oekraïne, is Oranje sowieso uitgeschakeld.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Nederland moet winnen van Land 4 om kans te houden op de tweede ronde. Als Oekraïne van Oostenrijk wint, eindigt Nederland as tweede in de groep en is het door naar de tweede ronde. Als Oostenrijk van Oekraïne wint, kan Nederland op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Oekraïne eindigen en als nummer twee naar de tweede ronde gaan. Als dat niet lukt, of als Nederland van Land 4 wint en Oekraïne en Oostenrijk gelijkspelen, eindigt Oranje als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Bij een gelijkspel of nederlaag tegen Land 4 is Nederland uitgeschakeld.

Oekraïne speelt gelijk tegen Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 gaat Oranje als groepswinnaar door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 is Nederland vrijwel zeker door. Als Oekraïne niet van Oostenrijk wint, eindigt Nederland bij de eerste twee en anders zou Nederland met een slechter onderling doelsaldo dan Land 4 en Oekraïne als derde kunnen eindigen, maar dan wel met een erg hoog aantal punten voor een nummer 3 (5) en dus zeer waarschijnlijk een plaats in de tweede ronde. Als Nederland van Land 4 verliest en Oekraïne wint niet van Oostenrijk, gaat Nederland alsnog door naar de tweede ronde. Anders eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 is Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Als Nederland gelijkspeelt tegen Land 4, gaat Oranje door als Oekraïne gelijkspeelt tegen Oostenrijk en minder doelpunten voor (of fair play punten) dan Nederland heeft. Anders eindigt Nederland als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest is het vrijwel zeker uitgeschakeld: Oranje eindigt als laatste als Oostenrijk wint en Nederland een slechter doelsaldo (of meer fair play strafpunten) dan Oekraïne heeft, of als Oostenrijk gelijkspeelt tegen Oekraïne en een beter doelsaldo (of minder fair play strafpunten) dan Nederland heeft. Anders is Nederland derde in de groep, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Nederland moet van Land 4 winnen om een reële kans te houden op de tweede ronde. Als Oostenrijk niet gelijkspeelt tegen Oekraïne, gaat Oranje door naar de tweede ronde. Als Nederland van Land 4 wint en Oostenrijk speelt gelijk tegen Oekraïne hebben Nederland, Land 4 en Oostenrijk evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderling doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 1, 2 of 3. Als Nederland gelijkspeelt tegen Land 4 en Oekraïne verliest van Oostenrijk, kan Oranje op op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Oekraïne als derde eindigen, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. In alle andere gevallen, of als Nederland verliest, is het sowieso uitgeschakeld.

Oekraïne verliest van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een overwinning of gelijkspel tegen Land 4 gaat Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Als Nederland van Land 4 verliest, gaat Nederland alsnog door, behalve als Oekraïne van Oostenrijk wint en een beter doelsaldo (of minder fair play strafpunten) dan Nederland heeft. Dan eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 gaat Oranje als nummer 2 in de groep door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 is Oranje afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als die in een gelijkspel eindigt, is Nederland door naar de tweede ronde. Anders eindigt Oranje als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland verliest, is het ook afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als die in een gelijkspel eindigt hebben Nederland, Oostenrijk en Oekraïne evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderling gescoorde doelpunten (en eventueel doelsaldo en/of fair play punten) als nummer 2, 3 of 4. Anders eindigt Nederland als derde in de groep, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Oranje moet van Land 4 winnen om een reële kans te houden op de tweede ronde. Als Oekraïne van Oostenrijk wint en een slechter doelsaldo (of meer fair play strafpunten) dan Nederland heeft, gaat Nederland door, anders eindigt Oranje als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland gelijkspeelt tegen Land 4 is het vrijwel zeker uitgeschakeld: alleen als Oekraïne van Oostenrijk verliest, of gelijkspeelt en een slechter doelsaldo (of meer fair play strafpunten) dan Nederland heeft, eindigt Oranje als derde in de groep, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Als Nederland verliest van Land 4 is het uitgeschakeld, behalve als Oekraïne van Oostenrijk verliest en en slechter doelsaldo (of meer fair play strafpunten) dan Nederland heeft, maar dan eindigt Nederland als derde in de groep met het minimaal aantal punten (1) voor een nummer 3.

Oostenrijk verliest van Land 4, Nederland verliest van Oekraïne

Oekraïne wint van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 is Oranje sowieso door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel eindigt Nederland als tweede als het een beter doelsaldo heeft dan Land 4 en als derde als het een slechter doelsaldo heeft dan Land 4. Als het doelsaldo exact gelijk is, worden er na een gelijkspel strafschoppen genomen. Als Land 4 boven Oranje scoort, eindig Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest, eindigt het als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Als Nederland van Land 4 wint, eindigt het als tweede in de groep, behalve als Oekraïne van Oostenrijk verliest. Dan kan Nederland bij een slechter doelsaldo (of meer fair play strafpunten) dan Oostenrijk nog als derde in de groep eindigen met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland gelijkspeelt tegen land 4 is Nederland vrijwel zeker uitgeschakeld: als Oostenrijk van Oekraïne wint is Oranje uitgeschakeld, en als Oostenrijk gelijkspeelt en op basis van doelsaldo (of fair play punten) boven Nederland eindigt ook. Anders eindigt Oranje met een zeer klein aantal (2) punten als nummer 3. Bij een nederlaag tegen Land 4 kan Nederland nog derde worden op basis van doelsaldo (of fair play punten) als Oostenrijk van Oekraïne verliest, maar Nederland heeft dan het minimaal aantal punten (1) voor een nummer 3.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Als Oranje wint van Land 4 eindigt het als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi, behalve als Oekraïne van Oostenrijk wint. Dan hebben Nederland, Land 4 en Oostenrijk evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderling doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 2, 3 of 4. Bij een gelijkspel of een nederlaag tegen Land 4 is Nederland uitgeschakeld.

Oekraïne speelt gelijk tegen Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 gaat Oranje als nummer 1 of 2 door naar de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 eindigt Nederland als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Oranje van Land 4 verliest, eindigt Nederland als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Nederland moet van Land 4 winnen om een reële kans te houden op de tweede ronde. Als Oostenrijk niet van Oekraïne wint, eindigt Nederland als tweede in de groep en is het door naar de tweede ronde. Als Nederland van Land 4 wint en Oostenrijk wint van Oekraïne, hebben alle teams 4 punten en eindigt Nederland afhankelijk van doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 1, 2, 3, of 4. Als Nederland gelijkspeelt tegen Land 4 is het vrijwel zeker uitgeschakeld: alleen als Oostenrijk verliest van Oekraïne, of als Oostenrijk gelijkspeelt tegen Oekraïne maar een slechter doelsaldo (of meer fair play strafpunten) heeft dan Nederland, eindigt Nederland als derde, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Als Oranje verliest van Land 4 kan het ook nog als derde eindigen als Oostenrijk van Oekraïne verliest en een slechter doelsaldo (of meer fair play strafpunten) heeft, maar Nederland heeft dan het minimum aantal punten (1) voor een nummer 3. Anders is Nederland sowieso uitgeschakeld.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Oranje is sowieso uitgeschakeld. De laatste wedstrijd tegen Land 4 doet er niet meer toe.

Oekraïne verliest van Land 4...

... En Nederland wint van Oostenrijk: Bij een overwinning op Land 4 is Oranje vrijwel zeker van de tweede ronde. Als Oostenrijk niet van Oekraïne verliest, eindigt Nederland sowieso als nummer 1 of 2 en anders kan Nederland alleen met een slechter (onderling) doelsaldo (of meer fair play strafpunten) dan Oostenrijk en Land 4 als derde eindigen, maar dan wel met het maximaal aantal punten voor een nummer 3 (6) en dus zeer waarschijnlijk een plaats in de tweede ronde. Bij een gelijkspel tegen Land 4 is Nederland afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als Oostenrijk wint is Nederland door, anders eindigt Oranje als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Ook als Nederland van Land 4 verliest is het afhankelijk van de wedstrijd tussen Oostenrijk en Oekraïne: als Oekraïne niet wint eindigt Oranje als derde in de groep met 3 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland van Land 4 verliest en Oekraïne van Oostenrijk wint hebben Nederland, Oekraïne en Oostenrijk evenveel punten en eindigt Nederland afhankelijk van onderling doelsaldo (en eventueel onderling resultaat en/of fair play punten) als nummer 2, 3 of 4.

... En Nederland speelt gelijk tegen Oostenrijk: Oranje moet van Land 4 winnen om een reële kans te houden op de tweede ronde. Als Oostenrijk van Oekraïne wint en een slechter doelsaldo (of meer fair play strafpunten) dan Nederland heeft, gaat Nederland door, anders eindigt Oranje als derde in de groep met 4 punten en is het afhankelijk van de andere nummers 3 in het toernooi. Als Nederland gelijkspeelt tegen Land 4 is het vrijwel zeker uitgeschakeld: alleen als Oostenrijk van Oekraïne verliest, of gelijkspeelt en een slechter doelsaldo (of meer fair play strafpunten) dan Nederland heeft, eindigt Oranje als derde in de groep, maar met een zeer klein aantal punten (2) voor een nummer 3. Als Nederland verliest van Land 4 is het uitgeschakeld, behalve als Oostenrijk van Oekraïne verliest en en slechter doelsaldo (of meer fair play strafpunten) dan Nederland heeft, maar dan eindigt Nederland als derde in de groep met het minimaal aantal punten (1) voor een nummer 3.

... En Nederland verliest van Oostenrijk: Oranje is sowieso uitgeschakeld. De laatste wedstrijd tegen Land 4 doet er niet meer toe.

Disclaimer: Er zal wel ergens een fout in dit topic zitten. Mail uw verbeteringen naar [email protected] en we maken er samen een feestje van.