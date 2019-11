Ja hallo gaan we nu ook al topics maken over een LOTING? Jazeker en wel hierom. Op 14, 18 en 22 juni 2020 speelt het Nederlands elftal in Amsterdam de groepswedstrijden van het Europees kampioenschap voetbal. Dat betekent wekenlang voorpret en 100.000 voorbeschouwingen en trending topics, bomvolle cafés, wedstrijdjes 'woon jij in de meest oranje straat van Nederland', belanghebbende interviews met mensen die helemaal knettergek verliefd op Marten de Roon zijn, Hollandse muziek op de pleinen, onafgebroken de kop van Pierre 'je moet schieten anders kun je niet scoren' van Hooijdonk op televee, dronken idioten met bossen wortels in het haar, bieromzet door het dak, Virgil de nieuwe koning van NL, drie extra dagen carnaval, Wuppies en Frenkies en bierjurkjes en roeptoeters en Memphis-hoedjes en oranje-nikabs en allerlei andere reclameruften en het hele land compleet plat, want de laatste keer dat Nederland zich plaatste voor een groot toernooi was 2014. Ingewikkeld verhaal, maar we spelen sowieso tegen Oekraïne, die mogen wegens oorlog niet bij Rusland in de poule, en luister niet naar die in colbert gestoken sport-NPO'er Levchenko want Oekraïne kan er helemaal geen fluit van. Portugal/Turkije/Oostenrijk/Zweden/Tsjechië is de tweede tegenstander, die kunnen er ook geen fuck van, en om de derde tegenstander gaat zowaar geloot worden, maar die kunnen er ook niks van. EK-finale is 12 juli en 13 juli liggen we met z'n allen in de gracht, woonboten naar de bodem te trekken. LOTEN LIVE op NPO2 of te volgen via de Mafuefa. Hup Holland!

PS. Tering hey, vvd:

UPDATE: We spelen eerst tegen Oekraïne, en daarna tegen Oostenrijk.

UPDATE: Duitsland, Frankrijk en Portugal in groep F, de Groep des Doods.

UPDATE: Het vierde team in de poule van de Nederland is Roemenië, als Roemenië zich plaatst. Anders is het de winnaar van de play-offs tussen Georgië, Wit-Rusland, Kosovo en Macedonië. Eitje dus.

Complete loting: