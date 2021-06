Mensen spreken lovend over de Franse of Italiaanse keuken, maar hebben die een bitterbal op de kaart staan? Nee, en daarmee diskwalificeren ze zichtzelf. Die goddelijke ragoutbommetjes horen de basis van iedere keuken te zijn. Kunnen die Spanjolen trots zijn op hun tapas, maar dat valt natuurlijk in het niet bij onze bittergarnituur. Die goudbruin gefrituurde pretballen met zo'n schaaltje mosterd ernaast voor de fijnproever, dat is nog Nederlandser dan een Jumbo-reclame in EK-tijd. Geen wonder dat deze bollen van puur culinair geluk in ons polderlandje zijn toegevoegd aan het Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze kroketten met een groeibeperking zijn iets om trots op te zijn. Daar geniet u intens van en die wil u natuurlijk niet zomaar met iedereen delen. En zeker niet met een 17-jarig tuigjong met twee gestolen telefoons op zak. Als zo'n ballenboef vervolgens ook nog reageert als Lil Kleine op vakantie, is het volkomen terecht dat hij in een cel eindigt. Dik respect voor het meisje dat zich niet haar bitterballen uit haar bakje liet eten. Zij stelt haar prioriteiten en staat voor haar nationale erfgoed. Wat een voorbeeld voor ons allen.