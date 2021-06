Gisterenavond plofte het 76 pagina's tellende schotschrift van Pieter Omtzigt via ons uitgebreide netwerk in onze mailbox. De afzender is een bekende, maar die houdt zijn bron geheim - as you should. Een etmaal later breken we ons hoofd over wie dit document gelekt heeft. Omtzigt zelf was het zeker niet - die heeft in zijn huidige overspannen toestand echt geen baat bij nieuwe fluistercampagnes. Nee, het was ook niet Sywert, die heeft dit document niet. Het CDA zelf, de top noch het bestuur, wil dit graag op straat hebben want er staan behoorlijk zware aantijgingen in richting Hugo, Wopke en het bestuur. Het document schets het beeld van een partij in de kreukels, die primair de macht wil behouden maar géén idee met welke identiteit, onder wiens leiding en vooral met welke bezieling. Grote onderwerpen worden tot persoonlijke vetes gereduceerd, alles draait om campagnegeld en Omtzigt legt haarfijn de vinger op zere plekken in de campagne, wrijft zout in open wonden van de lijsttrekkersverkiezing en trapt op de open zenuw van het toeslagenschandaal, dat ook nog lang niet voorbij is. WIE heeft baat bij dit lek? Was het soms iemand die Pieter een warm hart toe draagt en gedacht heeft: 'Als deze door Stockholmsyndroom gevangen strijder zelf het lijntje niet breekt, dan haal ik de trekker maar over.' Echt. Wie het weet mag het zeggen. Wij hebben alleen de ring in our ears van die 76 pagina's oorvijgen...

P.S. Ook van een man in een regenjas, dat FTM-verhaal over de sponsor-skybox van het CDA.

