: Ik heb niet snel een oordeel over anderen. Ik reaguur altijd uit mijn slof als het gaat over de monarchie. Ik vind het een achtelijk, achterhaald instituut. Puur op basis van je afkomst is je toekomst bepaald. Niks talent, inzet, ambitie etc. Kijk een Rutte is Minister-President maar die is daar gekomen omdat hij besloot zijn ziel aan de duivel te verkopen en zodoende met gelieg en bedrieg zit, waar hij nu zit. Verwerpelijk ja, maar ambitie heeft ie wel en het is hem gelukt zijn droom te realiseren. Het is een kwal maar respect voor zijn inzet. Amalia, is niks, kan niks, maar krijgt alles omdat er Prinses voor haar naam staat. Beetje treurig voor iedereen. Voor haar, voor ons. Niemand is er bijgebaat om iets te zijn op basis van je afkomst. Tegenwoordig dwingt dat geen respect af, respect moet je verdienen door te werken.