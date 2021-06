We zijn inmiddels een paar weken verder, maar Rambo-Belg Jürgen Conings is nog immer aan de winnende hand in dit intensieve potje verstoppertje. Vandaag begint wederom een grootschalige zoekactie in en rond Genk, waar naast militairen, politie en specialisten ook lijkhonden worden ingezet. De autoriteiten achten de kans dus aanwezig dat Conings al in de eeuwige frietvelden verblijft. Ondertussen staan nog steeds tien mensen onder politiebescherming vanwege de dolende militair, al verlaat viroloog Marc Van Ranst zijn safehouse af en toe voor een interview. Na weken door de grassprietjes struinen beginnen de eerste speurders al openlijk te twijfelen of ze Conings überhaupt ooit zullen vinden. Wij hopen nog steeds dat hij simpelweg iedereen een loer draait en momenteel met een cocktail in zijn klauwen op een tropisch eiland zonder uitleveringsverdrag over zijn zonnebril heen naar de serveerster gluurt. Tot het moment dat de eerste ansichtkaart op de deurmat valt, houden we voor de zekerheid een schuin oogje op de Belgische berichtenbak om te zien of de nieuwe speurtocht van vandaag wel iets oplevert.