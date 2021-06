Ilham B. uit Gouda is een smerige stinkrat, die absoluut niet in de Nederlandse samenleving thuishoort. Evenmin als al haar IS collegaatjes, die het westen in het algemeen, en Nederland in het bijzonder, haten.

Door die lieden hierheen in te vliegen verzaakt de regering m.i. haar allereerste en allerbelangrijkste opdracht: Nederland en de Nederlanders zo goed als mogelijk, beschermen tegen gevaar en dreiging van buitenaf.

Ze hadden van al die ISers - althans de lieden met een dubbele nationaliteit - allang collectief het Nederlanderschap moeten intrekken. Dat kan nog steeds. Dan maak je het die ratten lastig om terug te komen.

Zolang die intrekking van het Nederlanderschap niet plaatsvindt, of even snel per noodwet geregeld wordt (toen Willem Engel een rechtszaak won over de invoering van de avondklok, was er binnen 24 uur een noodwet, geloof ik), blijft er 'something rotten in the state of Denmark'.