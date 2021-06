'Due to the limited resources, some BSL-3 laboratories run on extremely minimal operational costs or in some cases none at all'

'In March, 13 countries criticised China for not allowing international experts full access to data and samples relating to the start of the pandemic. '

' Their latest report found that in the US in 2019, such substances were lost 13 times and accidentally released 219 times. '

@MarionKoopmans , waar zijn je tweets nu? Wilders en de pijn die de media door online discussie ervaart zijn erger dan potentiele oorzaken van wereldwijde rampen? Het lijkt wel dat we een serieuze ramp nodig hebben om de kritische denkers weer aan het roer krijgen, mensen die daadwerkelijk het globale plaatje kunnen overzien incl de risico's (had ons ook de de tweede wereldoorlog kunnen schelen). Dit gaat nooit goed aflopen, veranderingen komen pas als het echt te laat is, dan gaan we boeken schrijven over hoe het had kunnen gebeuren.

China heeft naar mijn mening al veel meer macht dan de meeste mensen denken. Zowel via mobieltjes, connecties met tactische pionnen bij overheden en grote bedrijven (penthouses ed) als ook tactische investeringen van vele miljarden wereldwijd, ook in Nederland. Of dachten jullie dat Kruidvat een Nederlands bedrijf was? Het is hun goed recht want het is volledig legaal en iedereen staat het toe maar je kunt je afvragen hoe het gaat aflopen, hun macht is stiekem al gigantisch terwijl onze politie / aivd misschien wel te druk is met tikkie fraude van onze medelanders. En dan nu overal labs bouwen, terwijl in nature.com artikel van 2017 al werd gewaarschuwd voor het lab in Wuhan? Applaus!

Laten we beginnen met alle zwakzinnigen van de plekken halen waar ze teveel invloed of aandacht hebben, de mensen die schreeuwden dat een virus nooit van een lab kan komen dat toevallig in de buurt staat, de mensen die zeiden dat de kans dat het virus naar Nederland zou komen nihil was (terwijl in China klokkenluiders werden opgepakt en er duidelijke signalen waren), de mensen die beslisden dat vliegtuigen voor belangrijke zakenreizen gewoon mogen blijven vliegen ondanks de mutaties (het was toch zo'n dodelijk virus?).

