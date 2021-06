Blijkbaar is Sywert van Lienden de enige van die 5,1 miljard euro aan taxpoetgegadigden die zijn papierwinkel wel op orde heeft? Het beeld dat steeds meer naar voren komt, is van ministeries die ondernemertje willen spelen. Alsof al die lui zijn vergeten waarom ze ooit de ambtenarij en politiek in zijn gegaan.

Winsten privatiseren en het ondernemersrisico nationaliseren. Gaat lekker zo. Dat verhaal van Pieter Klok waarom ze in het geval van Sywert van Lienden wel op de man moesten spelen, komt later wel. Hij is geen Youp van 't Hek zeg maar.