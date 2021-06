U zit iedere dag als een totale Gerda of een complete Remco op de fiets op weg naar de HR-afdeling van een lampjesbedrijf om bij de koffieautomaat te moeten luisteren naar het oeverloze gezeik van Jeroen van sales en het grenzeloze getrut van Jeanine van de balie. Ingehaald worden door van die gehelmde superboomers op hun speedfietsen, met zo'n aktetas in zo'n lullig fietsenrekje aan de zijkant. En maar bellen, en maar zaniken, en maar roepen. Heb je zo'n speedfietsding heb je nog altijd haast - doe eens kalm aan! Maar ja, het lampjesbedrijf, dan bent u tenminste even weg bij Samantha, weg van huis met de bank van Loods 5 en weg van de flessen Chileense huiswijn in dezelfde kleur als het getal op uw bankrekening. Van alle geneugten des levens (roken, drinken, neuken, krant lezen en douchen) is alleen lekker lang douchen nog over, en vanavond om 20.35 uur zit u weer klaar voor NPO1, met achtereenvolgens A perfect planet en The great British bake off. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. U weet het, uw leven is eigenlijk al voorbij, Samantha is in de overgang, u hebt uzelf een konijn laten aanpraten en in de voortuin bloeit een hortensia, precies dezelfde als bij de buren en stiekem vindt u de hortensia een lul van een plant. Maar hey, het is vandaag wel Wereldfietsdag.