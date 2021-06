@Nuuk | 02-06-21 | 23:55:

Wat een bagger. Ik weet het. Het is moeilijk voor extreemrechtse figuren om te verkroppen maar de harde DEMOCRATISCHE realiteit is dat Nederland geen zin heeft in die fascisten. Nu is het natuurlijk niet zo dat mensen die op de PVV of FvD stemmen allemaal fascisten zijn. Velen zijn gewoon misleid. Maar de harde werkelijkheid blijft dat de Nederlander het liefst in het midden blijft. Dus extreemrechts kan janken tot ze een ons wegen. WIJ HET VOLK, hebben geen zin in jullie.

Om het simpel te stellen...

PVV = teleurgestelde PvdA stemmers.

FvD = fascisten en complotidioten

JA21 = kast-fascisten en teleurgestelde fascisten.

BBB = domme boeren die niet snappen dat we een oplossing moeten vinden.

SGP = polderjihadisten.

Maar de ruime, RUIME, meerderheid van Nederland heeft daar helemaal geen zin in. Zo hebben we (het volk) ook geen zin in DENK, BIJ1 of de SP.