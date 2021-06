Had gehoopt dat we die onzin zo ondertussen wel waren ontgroeid. Het is 2021, we zijn inmiddels aan de 3e generatie Surinamers in dit land toe. Heb er alleen problemen mee als ze woke gaan doen of ten onrechte worden opgeroepen ( of gewoon, structureel waardeloos spelen ). Marokkanen of Turken in Oranje is vers 2 want a: dubbele nationaliteit en b: nooit een kolonie van ons geweest.