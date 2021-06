Prachtig.... Kijk al die naieve wappies, die zeiden dat het allemaal wel los zal lopen met de wetgeving en de privacy en de lockdowns en alle andere ingevoerde zaken. De wetgeving is er. Die gaat niet meer weg. Die kan *per direct* weer ingevoerd worden als er een pandemie uitbreekt.

En gelukkig heeft de WHO de definitie van pandemie aangepast naar: als een nieuwe ziekte op minimaal twee continenten voorkomt is er sprake van een pandemie.

DUssssssss In China heeft nu iemand die ziekte, als nu in Afrika ook nog 1 persoon die ziekte krijgt hebben we een pandemie. En kan alle wetgeving per direct weer van kracht worden gemaakt.

En voor alle naieve wappies die zeggen dat dat "wel los zal lopen". Tot nu toe hebben de realistische denkers *elke keer* weer gelijk gekregen. Verplichtte vaccinatie: naahhhh gebeurt niet. Wel dus. Corona-paspoort: nahhhh gebeurt niet. Dus wel. Lockdown en alles dicht: nahhhh gebeurt niet. Dus wel. Avondklok: nahhhh gebeurt niet. Dus wel. Controle op vaccinatie bij bezoek van openbare gelegenheden zoals concerten etc: nahhh gebeurt niet. Dus wel. En ga zo nog maar even door. Want we zijn nog lang niet klaar. Straks restaurant, coronapaspoort: nahhhh gebeurt niet. De wet is er al op aangepast.

Boodschap aan al die naieve wappies: Fuck you!. Bedankt dat jullie alles over je kant hebben laten gaan, en telkens zeiden: "het zal wel loslopen, komt wel goed, maak je geen zorgen, gebeurt niet". Ingeleverde privacy. Ingeleverde vrijheden. Ingeleverde inkomsten. Ingeleverde rechten. Bedankt fucking naieve wappies!

De wetgeving is er. En die krijgen we met geen mogelijkheid meer weg. Want dat beseften de wappies niet. Zodra je tijdelijke wetten invoert is het pratisch onmogelijk om ze weer ongedaan gemaakt te krijgen. Bedankt!