Ondergetekende heeft jarenlang furore gemaakt als cybersecurityexpert bij meerdere beveiligingsbedrijven, en daarom doe ik het eiereneten even uit de doeken.

Dat er niet wordt uitgegaan van een hack heeft alles te maken met beperken van reputatieschade, dus zulke uitspraken kunt u gelijk terzijde schuiven. Er is namelijk zeer zeker wel sprake van EW (electronical warfare).

De 'invisible utility' noemen ze het. Een niet zichtbare nutsvoorziening. Ik heb het over GPS. Ieder facet van het leven wordt inmiddels bepaald door de precieze tijd- en positiebepaling die dit systeem levert. Ook het communicatienetwerk van de spoorbeheerder is afhankelijk het GPS-signaal voor tijdsynchronisatie. Echter, GPS is in feite een zeer zwak signaal, gemakkelijk te interfereren. En dat is ook gebeurd, het signaal is of geblokkeerd (jamming), of vervalst (spoofing), en dit is vrijwel niet 1-2-3 te herleiden.

Een test van onze eigen defensie, of van een andere mogendheid. Daar kan ik verder nog niks over zeggen, thans maak ik furore als spion.