U komt met wikipedia, ik pareer met www.facinghistory.org/civic-dilemmas/...

waarin staat:

"Muslim religious writings are not entirely clear on the question of women veiling. Various statements in the and the (statements attributed to the prophet Mohammed) make reference to Mohammed’s wives veiling, but it is debatable whether these statements apply only to the Prophet’s wives or to all Muslim women.

While the need for women to be modest is mentioned, the area women must cover depends on the source and ranges from “the bosom” to the whole body except the face and hands. The veil is a vehicle for distinguishing between women and men and a means of controlling male sexual desire...."

Kortom, binnen de ideologie is het volstrekt onduidelijk, iedere geit en zijn moeder kan er zijn eigen draai aan geven en vervolgens elke vrouw afstraffen die zich niet aan de regels houdt. En als je maar genoeg terroriseert, gaat het resterend deel van de vrouwen echt wel roepen dat ze het uit eigen beweging doen. Niks niet vrije wil. Pure indoctrinatie.

Dat je ergens noteert dat je wilt dat vrouwen nog enigszins beschaafd rond gaan lopen is tot daar aan toe; als daar vervolgens een aap mee aan de haal gaat is een ander punt.