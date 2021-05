Ik ben dan ook zo blij dat de GroenLinks MoslimBroederschap door NX66 in het kabinet wordt gefrommeld. Met name Kauthar die specialist is in intersectioneel plurifom klimaat beleid. Die gaat straks zorgen dat de imams niet meer gaan lopen blaten dat iedere islamitische vrouw 10 kinderen voor allah moet baren.

Dan zal de bevolkingsexplosie keren en hoeven we straks niet allemaal in elkaar poep te zwemmen.

Zo blij dat Kaag Rutte heeft overtuigd van de noodzaak voor wat meer intersectioneel pluriform klimaat activisme in de regering.

-

Het zal niet lang duren dat zich dit via Brussel -TimmerFrans in het bijzonder- verder verspreid.

Die Zwitsers zullen dan straks echt smachten naar lidmaatschap van de EU, want die zien nu al de welvaart van EU landen enorm stijgen ten opzichte van die in Zwitserland zelf.