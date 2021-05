En als je al op o.a. Kos, Mykonos, Karpathos en Rhodos zit moet je zelfs als je al gevaccineerd bent bij terugkomst een PCR-test - afgenomen binnen 24 uur voor vertrek - laten zien, en bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Bij de Rijksoverheid lezen we: "Vorige week constateerde het RIVM dat de situatie verslechterde in de Zuid-Egeïsche eilanden. Om een jojo-effect zo veel mogelijk te voorkomen, is deze week bekeken of de trend zich doorzet of dat er wellicht sprake was van een tijdelijke piek. Helaas bleken de cijfers deze week wederom zorgwekkend. Daarom is besloten om de Zuid-Egeïsche eilanden, in overeenstemming met het advies van het RIVM, vanaf zondag aan te wijzen als gebied met een verhoogd risico, wat resulteert in een oranje reisadvies."

Daar denkt het Griekse RIVM heel anders over, want "Volgens de autoriteiten is juist sprake van een forse daling van het aantal nieuwe coronagevallen: 1517 ten opzichte van 2433 een dag eerder. In Griekse ziekenhuizen liggen momenteel 3047 coronapatiënten. Ook dat is fors minder dan een week eerder: 3790. ,,In alle regio’s van het land is een stabiele daling van het aantal gevallen‘’, zegt een woordvoerder van EOYD." Nederland baseert zich op cijfers van het EU-RIVM, het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), want blijkbaar luisteren we daar ook ineens naar of zo. De ECDC-cijfers zijn echter twee weken oud, want zo gaat dat nu eenmaal. Op Kos waren afgelopen woensdag en donderdag 0 besmettingen, op Rhodos woendag slechts vijf en gisteren elf.

Maar goed, de reisbranche heeft het er maar druk mee. TUI haalt 1200 gewone Nederlanders terug van Rhodos, Kos en Karpathos. Corendon biedt 2000 mensen die aanstaande twee weken een reis geboekt hadden een alternatieve bestemming aan. Jongens, zo kunnen we toch helemaal weer lekker helemaal onszelf zijn.