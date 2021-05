Het rapport is incompleet. Het gedeelte waarin beschreven wordt waaróm de overheidsinstanties falen en dat succesvolle samenwerking om de burgerbevolking te beschermen tot op een bepaalde hoogte helemaal niet het doel is. Het doel is, net als bij vele andere overheidsinstellingen, zelfbehoud. En dan vooral de politiek niet in de weg zitten (don't sh*t on the table that feeds you), dus in het geval van radicale, geweldadige moslims is het credo "lekker wegkijken en uitzitten". En voor alle reaguurders die nu komen met "ik werk bij de politie en we doen ons stinkende best om...": dat klopt. Daarover gaat dit niet. Het gaat erom wat de baas van je wil, het framework zeg maar. En dat stinkt aan alle kanten. Wat heb je aan een goede inspecteur als je hem maar beperkt inzet en hij niet eens de problemen mag benoemen? Wat heb je aan bescherming van de wet als het slachtoffer bij verweer volgens diezelfde wet zwaarder gestraft wordt dan de dader? Antwoord: niets. Het is een grote janboel en het feit dat de import door de achterdeur ondanks alle problemen en belemmeringen (Corona, iemand?) wekelijks met 400-500 stuks voortgezet wordt zegt mij dat het zo gewild is. Het móet allemaal kapot. Zodat we over 5-10 jaar niet meer weten wat een "Nederlander" nu eigenlijk is. En daarmee is de EU-moloch veiliggesteld. Want daarom gaat het en niks anders.