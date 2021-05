Tja, weduwe Rost Van Tonningen, onverbeterlijk tot het bittere einde. Wanneer Reichsfuhrer SS Heinrich Himmler HIMSELF bij je huwelijk getuige is (en dat was hij dus) dan had je echt wel friends in high places. Waar de Zwarte Weduwe - ondanks haar foute denkbeelden en gedweep met het nazisme - naar mijn mening - wel gelijk in had, is dat haar man is vermoord. Dood aangetroffen in "onduidelijke omstandigheden" my ass. Die kerel is tot moes geslagen en gelynched, en daarna is dat in de doofpot gestopt. Anyways het feit dat Hiddema dat wijf verdedigde wil niet zeggen dat hij met haar politieke opvattingen sympathiseert of het eens is met haar denkbeelden. Wanneer zij wordt aangeklaagd heeft ook zij immers ook recht op een advokaat. Zo werkt dat nu eenmaal in dit land. Zeer ergerlijk dat linksdraaienden die man daarom steeds van nazi sympathieen beschuldigden. Onvoorstelbare stommiteit van Baudet om die grapjurken met hun bruin getinte apps niet onmiddelijk te verwijderen. Geef ze nou geen ammo ! Je weet toch dat ze dat gaan melken zoveel ze kunnen ? En dat heeft Nanninga wel goed gezien.