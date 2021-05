Het begon leuk die Belgische Rambo-remake, maar ondertussen duurt het verhaal te lang. Zoals het tweede seizoen van Prison Break of ieder seizoen van Game of Thrones. Allemaal slappe bijrollen van personages die Jürgen Conings tot de orde roepen, zoals het Openbaar Ministerie en zijn neef. Om nog maar te zwijgen over die ellenlange scènes over de voorgeschiedenis over verloren ouders, moedige missies en meer soortgelijke tranentrekkers. Maar ondertussen is de hoofdpersoon volledig uit beeld verdwenen. De set in Nationaal Park Hoge Kempen is leeggezocht en intieme huiszoekingsscènes leverden niets op. We hebben als geïnvesteerde kijkers geen idee wat hij momenteel waar doet. Leeft hij nog? Bereidt hij een aanslag voor? Was hij onderdeel van een grotere groep radicale militairen? Of wilde hij simpelweg wat tijd voor zichzelf in de natuur? Allemaal vragen waar we geen antwoord op krijgen in dit immer durende avontuur. Een spannende opbouw met veel militair vertoon, maar de actie blijft uit. Deze saga duurt al een week en is nog geen meter opgeschoten. Tijd voor die zinderende apotheose waarin alles samenkomt, anders verandert deze blockbuster in een treurig regiodrama.

Humor