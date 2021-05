Al sinds het bestaan van de Battlefield 1942 mod Forgotten Hope speel ik dit spel, eerst bij The Damned Priest (wegens ruzie uit elkaar gevallen), ging verder in pixel-fighter.com (nieuw forum, veel verloren gegaan helaas) met maximaal 128 spelers (110 gehaald enkele jaren met kerst, nu tussen de 20-40 in de weekenden.

Blijft geniaal! Fantastische community, humor en teamplay.

En dan ons probleem. (Ben sinds een paar maanden admin).

Al 2-3 jaar minimaal hebben we een VPN-gebruikende troll die alle mapacks, wallacks, exploits, truukjes en efficiënte manieren om een ronde om zeep te helpen uit zijn hoofd kent.

Hij logt iedere dag dat er meer dan drie mensen online zijn in, gaat trollen, wordt gekicked (ban heeft geen zin met vpn), is in amper een minuut met een andere naam (doorgaans die van een reguliere speler) terug, keer op keer, uur op uur, dag na dag, maand na maand, jaar na jaar. "how do you kill something that has no life?!!!1!" youtu.be/Y50I4KI_o9c

Iemand hier contacten bij de MIVD? Of een of ander hackerscollectief? Desnoods de FSB? Wordt een beetje moedeloos van dat getroll.

Even serieus: is er een legale manier om hier van af te komen dan wel te traceren? Het vergt in drukke tijden twee admins om die geobsedeerde staatsmongool op tijd te herkennen en verwijderen. Schop 'em er soms vaker uit dan dat ik tijd heb om tegenstanders af te knallen.

Die gek kan niet anders dan een gevaar voor de samenleving zijn, als 'ie al zo gedreven is om een spelletje te verstieren.

Gelijk iemand die dieren martelt, een tikkende tijdbom.