Waar we dus ook nooit meer vanaf komen: trollenlegers. Of beter gezegd, al die moralistische types die op trollenlegers jagen en achter elke twitterboom een troll zien. We hebben er alweer een hoop gehad ook, trollenlegers. Russische trollenlegers, Trump-trollenlegers, Dotan-trollenlegers, nepnieuwstrollenlegers, Wierd Duk-trollenlegers, rechtse trollenlegers (lees: iedereen op twitter die wel eens iets vindt van Volkskrant-medewerkers (V)), linkse trollenlegers (meestal onder aanvoering van Hans Laroes), trollenlegers die alleen worden gespot door Rudy Bouma van Nieuwsuur, het eenmans trollenleger Sybren Kooistra en uiteraard de tienduizenden trollenlegers die vooral in het hoofd bestaan van die enge *kuch* 'onderzoeksjournalistiek'-koekwaus die inmiddels zo is geobsedeerd door trollenlegers dat hij moeiteloos Russel Crow kan vervangen in A Beautiful Mind.

Nieuw vanaf vandaag zijn de wappie-antivaxx-trollenlegers. Gespot door de uitermate vermoeiende millenniale vingerwapperaars van Pointer, een programma van de subsidie-omroep KRONCRV (bekend van de identiteitspolitieke bagger Dit is M). Niet dat de inderdaad bestaande antivaxxviruswappietrollen geen probleem zijn, we blokken ons dagelijks helemaal voorbij de tyfus aan dat pus, maarja, this is the internet and welcome to open sewer social media. Om daar nou een heel onderzoek aan te besteden om tot de conclusie te komen dat er maarliefst 121 fopaccountjes dagelijks maar gecoördineerd Willem Engel-achtig nepnieuws de wereld in twitteren terwijl die shit toch alleen maar wordt geloofd door van die Moederhart-wijven, nee. Like, OMG WHO THE HELL CARES?

Een paar duizend tweets hooguit, tsjongejongejongejongejongejongejonge-jongejongejongejonge, dat zal even een deuk in pak boter slaan! Alsof iemand die meer dan genoeg hersencellen bezit om niet afhankelijk van de NPO te hoeven zijn ooit zal denken: 'Hee, een anonieme twitteraar met een Nederlands vlaggetje, trekkertje en tempeltje in zijn bio zegt dat je na een Covid-vaccinatie automatisch VVD gaat stemmen, zin krijgt om belasting te betalen en 5G kunt bellen zonder 5G-telefoon, dat zal dan wel waar zijn, ik ga me toch maar niet laten vaccineren!'. Neen, gewoon neen. Echt hoor, Helemaal Niemand Ooit.

Flikker toch gewoon eens op KRONCRV met je hysterische inclusieve antipopulismeshit en fopdata-onderzoekjes telkens. Doe lekker VICE na als dank voor die belastingpoet, maar laat die arme trollenlegers nou toch gewoon eens met rust! Ga amandelmelk drinken, yogasnuifsels. Gaarne foetsie doen nu, bitte.

Dit.