Hou het maar op een onbeholpen overheid met een te zwakke inkoopmacht tegenover een sterke marktmacht.

Wie gaat er nou 700 miljoen subsidie geven aan windmolens die vervolgens 80% aan huishoudens in Amsterdam aan stroom leveren aan datacenters waar je niets aan verdient als land. Wel de rotzooi en de kosten, niet de baten. De belofte van herbruikbare warmte gewoon niet nakomen. En dat er dan werkelijk niemand in die hele keten van gemeente tot in de kamer zegt: he, dit is raar, hier hebben we niets aan.

Google voor de grap eens op 'fiasco Amsterdamse containerterminal', of waarom de Jong dacht dat 'zorgvuldig testen' een goed idee was, waar Follow the Money iets kon uitvogelen dat ze bij een ministerie niet kunnen uitvogelen. Of de kritiek verdwijnt in een diepe la. En gaan over tot de orde van de dag.