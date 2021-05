Daarom ook kijken 200.000 mensen per aflevering naar obese YouTube-diarree als Roddelpraat of Jensen, zijn Facebook en Instagram machtiger dan ooit, bestaat de NPO nog altijd, heeft de FvD nu nog steeds zetels en is de website van het AD één van de grootste sites van Nederland en het AD zelf één van de grootste kranten van Nederland.

Omdát 80% van de bezitters van een NL's paspoort nauwelijks nog hersens heeft is ook de journalistiek verdwenen. Journalistiek is namelijk voor mensen met hersens, maar die zijn er niet dus levert journalistiek niets op, terwijl de inhoudsloze totaalbagger die dagelijks op sites als AD.nl en in een krant als AD.nl staat door de hersenloze zombies wordt verslonden als ware delicatessen.

Kortom, wil je rijk worden dan kun je het beste uitgever worden van totaalbagger. Nederlanders begrepen dat op de een of andere manier niet snel genoeg, maar de Belgen wel waardoor de Nederlandse 'journalistiek' nu in handen is van Belgen en Belgen. Voorheen De Persgroep (Belg 1) heeft enorm veel couranten en websites in handen, Mediahuis (Belg 2) heeft de rest in handen, zoals bijvoorbeeld NRC, Telegraaf en de seksistisch-extremistische privacyschendingsvideowebsite Dumpert.nl.

Dat Belg 1 winst maakt door naast het publiceren van totaalbagger zoveel mogelijk freelancers af te knijpen mag inmiddels algemeen bekend zijn. U wist ook al dat Belg 2 Mediahuis, zelfbenoemd ethisch baken der moraal, dit net zo goed doet. Alleen dan nog veel harder. Maar hoeveel harder?

Lees even dit ontluisterende, hartverscheurende verhaal op Villamedia.nl (een vakbondssite voor mensen die worden uitgeknepen door media-Belgen) van een fotograaf die ooit leefde voor zijn passie fotograferen maar dankzij de komst van internet, hersenverweking, totaalbagger en de invasie van media-Belgen nu besluit zijn passie voor gezien te houden. In elk geval wat betreft freelancewerk voor zijn geliefde Noordelijke streekcourant. Dit schrijnende verhaal illustreert perfect hoe snel het allemaal bergafwaarts is gegaan met de 'journalistiek' in Nederland en hoe het verkitschen van de Nederlandse journalistiek al veel eerder begon dan u dacht.

Het verhaal van deze fotograaf is geschreven door één man, maar is tegelijk het verhaal van heel veel mensen. Fotografen, journalisten, layouters, redacteuren, onderzoeksjournalisten, nieuwsmakers, verhalenvertellers en reportageschrijvers. Allemaal zijn ze in krap 25 jaar tijd vernederd van trotse vakman/vrouw met passie en aanzien tot bullshitjobvakkenvuller (m/v/x) voor een Amazon-loontje in een zzp-schijnconstructie. Want hee, wie zit nog te wachten op een écht goede foto als de artikelen zelf al zo nietszeggend zijn dat een foto alleen als vlag op een modderschuit kan fungeren? (Daarom gebruiken ze bij het AD ook zo veel nietszeggende stockfoto's.) En wie zit te wachten op knallende teksten uit gouden pennetjes als het dag in dag uit aandacht besteden en podium geven aan huilende vrouwen en zelfbenoemde slachtoffers 'van kleur' al dan niet met genderstoornis toch al meer dan voldoende clicks oplevert? (Zie ook: RTL Wokenieuws.nl) En wie wacht nog op een onderzoeksjournalist als het publiek toch alleen maar is geïnteresseerd hoe het gaat met de nieuwe liefde van Samantha of wie de pro-multiculturele 'spoken word' (voor mensen boven de 33: dat is een voordracht) doet op het 4 mei policorfestival?

De uitgeefbelgen in elk geval niet. Die weten: winst maak je met media door toch al verweekte hersens nog verder te verjanroosiseren, feminiseren en infantiliseren en tegelijk zoveel mogelijk loonkosten te drukken. En door het begrip 'fotografie' zoveel mogelijk richting de randjes van wat eens de journalistiek was te duwen. Foto's zeggen misschien meer dan 1000 woorden, maar als de lezer al afhaakt na 200 woorden wegens de concentratiespanne van een gemiddelde socialmediagebruiker heeft dat ook geen enkel nut meer. Dag land, dag journalistiek, dag democratie, dag goede smaak, dag maatschappij.