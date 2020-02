Nou, en vandaag keren NRC's vrijlanciers zich tegen de eigen vesting. "Een groep van 55 freelancers verschijnt morgen niet op het werk bij NRC handelsblad. Daarmee willen ze aandacht vragen voor hun wankele positie. Ze werken min of meer vast op de redactie, veelal op de onaangename uren, maar hebben geen rechten zoals de collega's in vaste dienst en krijgen minder betaald." Het zal je maar overkomen, als werknemer gegijzeld worden door een Nederlandse krant in handen van de Belgische overheid met een staatsschuld van 100% van hun BNP (Nederlands staatsschuld is 49.3%). Algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten Thomas Bruning vindt het "heel dapper dat zo’n kwetsbare groep de discussie aangaat". Het zal je maar gezegd worden.

En bovenstaand als abjecte trap na morst de NRC dan uitgerekend (((TOEVALLIG?????))) vandaag ook nog eens de BSN-nummers, jaaropgaven, volledige namen en woonadressen van de kwetsbare groep in kwestie. Daar kun je je als NRC Privacy Manager natuurlijk met een scuzi-mailtje vanaf maken, maar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens kan er bij het "vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie" zomaar eens sprake zijn van een MELDPLICHT van dit datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Of die plicht van kracht is "hangt af van de waarschijnlijkheid en de mogelijke ernst van het datalek voor de betrokken personen". Nou, die vraag leggen we dan maar even bij de kwetsbare groep neer, maar jullie moet wel binnen 72 uur beslissen hoe ernstig die ernst is.