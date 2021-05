Reanne heeft geen moeder meer en daarom vindt ze Moederdag kwetsend. Of beter gezegd ze vindt reclames voor moederdagproducten kwetsend. En confronterend. Wat ze dan weer een stuk minder moeilijk vindt, is de krant bellen om op camera (want ook kranten hebben camera's tegenwoordig) haar beklag te doen over het feit dat ze last heeft van kwetspijntjes door moederdagcommercials. En daar lenen kranten zich natuurlijk altijd graag voor want die zijn DOL op gekwetste klaagslachtoffers die heus niet zielig gevonden willen worden maar wel even zielig willen doen en daarom pleit Reanne voor een "einde aan confronterende moederdagreclames", want een dag waarop iedereen en z'n moeder graag een bloemetje koopt voor z'n moeder dat is veel te pijnlijk voor Reanne en daarom moet er bewustwording / bewuster mee om gaan / tweeten met hashtag #moedermisdag / bewuster en op een andere manier insteken. Wij willen een einde aan erbarmelijke jankstukken in kranten die per se slachtofferzagende klaagzangzuigers een platform willen geven maar dat zal ook wel nooit gebeuren hè maar daar groeien we wel overheen want nu is het wachten op het eerste bedrijf dat met een bos bloemen en een doos bonbons bij Reanne voor de deur staat met een commerciële pitch voor een BEWUSTERE moederdag-uiting, die dan natuurlijk door het AD gefilmd wordt want die woke-Belgen zien de inclusieve diversiteitspoen van het eeuwige slachtoffernarratief al weer binnen stromen natuurlijk. Gratis non-commerciële moederdagtip voor Reanne: een nee/nee-sticker op de brievenbus en een mailfilter met "If mail contains 'moederdag', then mark as read and move to junk". En gooi jezelf ook gelijk weg, ontzettend fuifnummer.