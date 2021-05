Ach ja. Amerikanen hebben daar een mooie term voor, glowies. Ambtenaren van alfabet instanties die oa online opruien en trollen.



Mbt iets echt belangrijks, de X-Files. Nog steeds groot fan van de eerste seizoenen, toen de heerschap in de picca nog geweaun the cancer man was. Later veranderde hij in de 'cigarette smoking man' wat toch weer niet lekker bekte. En helaas ong. hetzelfde moment wanneer de show de haai oversprong (jumping the shark, nog zo'n mooie term).



Cancer man was niet alleen de vader van Fox (mmm ok) maar zou ook MLK hebben vermoord(!) en daarom zoveel weten.



Maw hij ging van Deep throat naar QAnon. Jammer was dat, want de personage op zich was zeker interessant.