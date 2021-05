Sarah de Lange is professor aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA en met die voorkennis heb je de hele bibliotheek eigenlijk al uitgelezen. Maar we mogen mensen niet beoordelen op hun kaft, maar op hun woorden dus daarom wijzen we graag even op de Bassiehof van deze zondag, thans leesbaar op ThePostOnline. Die zag een video van de UvA-vrouw waarin ze Martin Bosma een antisemiet noemt omdat hij kritische vragen stelde over de (financiële) invloed van George Soros op het publieke debat in Nederland. Martin Bosma, u weet wel, die vleesgeworden falafelpropagandist van het assertieve joodse geluid. Dat zou een antisemiet zijn. Fragment hierboven, hele video daarrr.

Over George Soros verscheen toevallig trouwens dit weekend nog een beangstigend verhaal over hoe de Hongaarse bemoeimiljardair bijna 100 miljoen verdiende door arme Arnhemmmers uit hun huisjes te melken, maar als je kritisch bent over lange arm van deze kwaadaardige dogooder ben je dus eigenlijk een antisemiet. De man schijnt namelijk joods te zijn, en is tevens de enige jood ter wereld die je niet mag bekritiseren van meestal precies dezelfde mensen die vinden dat Hamas een onderdrukte vereniging voor nobele vrijheidsstrijders is. Simply put: Hoe FAKKING GERETARDEERD ben je als je dat zo uitlegt, als professor nota bene?

Nou goed, dat antwoord volgde ook al vrij snel want Sarah de Lange had ook nog een grafiek die ze precies verkeerd om interpreteerde om te concluderen dat PVV-stemmers alle mensen die zich als PvdA'er identificeren haten. Maar ze had de X- en Y-as verkeerd gelezen en de waarheid bleek, zoals de elementaire logica overigens ook dicteert, precies andersom te liggen. Zie video onder. Volgt u het nog? Wij ook niet helemaal want we zijn maar bloggers en niet zo boekig, maar we zijn toch blij dat we dit hoorcollege nog ff open sloegen. Want het geeft weer een fascinerend inkijkje in de institutionele onoprechtheid van zachtwetenschappelijk links. Wij hebben maar 1 vraag eigenlijk: fouten en excuses of niet, denkt professor De Lange nou echt dat ze hier iets nieuws of vernieuwends vertelt, of is het gewoon de zoveelste lui-linkse dog whistle binnen de diversiteitsbubbel? En, een kleine voetnoot terzijde: WAAROM praat die mevrouw zo raar?

Affectieve polarisatie in je broekje