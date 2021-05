Oh en het is natuurlijk wel zo dat Soros een jood is. Maar als je de complotten over hem leest dan kan je niet anders concluderen dat het bloedsprookje nog steeds leeft bij heel veel mensen. Aan de andere kant vind ik ook niet dat ondanks onze doodzonde als Europeanen met onze verantwoording voor de grootste pogroms en zelfs de holocaust dat joden nu een vrijbrief hebben. Een volk vervolgen en vermoorden is kwaadaardig. Maakt niet uit wat hun religie is. Maar het geeft het individu natuurlijk geen vrijbrief.

Maar Soros? Tsja de man is een keiharde zakenman. Een echte he. Niet zo'n oplichter als Donald Trump of zo. En ja die wil geld verdienen. Zit in zijn bloed (pun intended). Maar als je goed gaat kijken waar Soros zijn geld in stopt. Dan valt het op dat dit eigenlijk uitsluitend antifascistisch is en pro-democratisch en liberaal. Je kan je twijfels hebben over waar en hoe hij zijn geld verdiend maar als je liberaal bent vind je wat hij dan weer teruggeeft wel goed hoor.

Oh en weet je wie Soros het meeste haten? Behalve zieke complotdenkers?

Autocraten... Hij zet zijn geld precies in de weg van alle autocraten. Vinden ze niet leuk. Dus zij pompen weer miljarden in agitprop. Interessant spelletje.