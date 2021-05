Vond het een goed interview, maar dacht wel af en toe dat Nieuwkerk in een vlek aan het wrijven was, wat voor mij niet zo hoefde. Haar zus, weer over dat jacht... Wat ze allemaal doet aan werk en binnen het gezin is veel interessanter. En dat is bijzonder veel. Deze vrouw werkt keihard voor die financieringen lospeuteren in die landen. En ze houdt je aan de belofte wanneer ze terugkomt!

Enige wat mij niet geheel overtuigde is dat Willem-Alexander haar anker was, wel tot steun hoor, maar anker? Denk dat zij meer nog een anker voor hem is.

Elke man verdient een Maxima, maar het is maar weinigen gegeven. Heb het gevierd met een puddingbroodje!