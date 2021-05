Ze zeggen weleens dat het leven sinds corona helemaal niet leuk meer is en dat je niks meer mag enzo, maar dat is helemaal niet waar! Er gebeuren ook geweldige dingen in Nederland, zoals dat Koningin Máxima 50 jaar wordt. 50 jaar alweer zeg. Wat een leeftijd. En om te benadrukken hoe dankbaar het Nederlandse volk onze vorstin is voor het feit dat ze in deze zware tijden een paar keer ergens op werkbezoek is geweest en ze haar herfstvakantie vroegtijdig moest afbreken, krijgt Koningin Máxima, net als Myra en Martha Hamster uit de Fabeltjeskrant, haar eigen postzegels. "Het is een prachtig beeld, heel intiem". Alvast gefeliciteerd!