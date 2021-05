Natuurlijk komt er geen open interview. Alles is weken van te voren besproken qua vragen enzovoorts.

Ben benieuwd wat Mathijs gaat vragen. Iets over welk nummer absoluut op 1 moet in de Top 2000? Krijgt ze een aantal muziek vragen voorgelegd? Gaat Máxima een anecdote vertellen over een onstuimige ontmoeting met een of ander rapper of rocker?

Overigens kan Mathijs dat prima.

Dionne Stax een sneer geven vind ik niet echt juist. Sinds haar vertrek bij het nieuws heb ik haar enkele keren iets zien presenteren met oude spullen waarderen en verkopen aan antiekhandelaren, en iets met familiebanden, maar laatste nauwelijks gezien, weet het ook niet zo.

Dat doet ze best goed, zonder daar nu iets enorms van te maken. Ze is niet zo van de voorgrond en eigenlijk wel OK vrouw.