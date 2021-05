We kenden ze al uit Afrika en India, maar nu heeft Amsterdam ze ook: parkwachten. De stoere last line of defence for wildlife die rijdend in een Land Rover hun territorium beschermen tegen kwaadwillenden en zorgen dat de bezoekers hun tijd in het park doorbrengen in harmonie met de natuur. Dat dus, maar dan op zijn Amsterdams. Dan zijn het plots "conciërges" zonder enige bevoegdheid, die een belerende opmerking als wapen moeten inzetten. Machteloze ambtenaren in een nieuw jasje met kek logootje die moeten zorgen dat de massa's bezoekers die bij elke zonnestraal uit de volgebouwde hoofdstad komen om die paar vierkante meter groen om te bouwen in geïmproviseerde festivals hun bergen afval niet achterlaten. Een kansloze missie in de stad waar 'Dat maak ik zelf wel uit' het officieuze motto is, maar dat vermindert het enthousiasme van verantwoordelijk SP-wethouder Laurens Ivens niet. "Het feit dat iemand conciërge is van een park betekent dat het meer een huiselijke omgeving is, waar een conciërge toezicht op houdt, dus ik hoop daadwerkelijk dat het vuilnis wat gaat verminderen." Toepasselijk dat hij op de dag van Hemelvaart en het Suikerfeest in sprookjes blijft geloven.