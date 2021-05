Wat mij bijblijft is de volstrekt absurde klikverhaaltjes van Pater Notte over een hand van Baudet op de schouder. Een lachwekkend iets om daar in de Kamer serieus over te praten. En juffertje Hermans (Truus de Mier) met haar irritante zenuwgebaartjes daar ook nog eens over beginnen: 'Ja, want in de gebouwen van de Kamer lopen Baudet en vHaga ook de hele tijd rond zonder kapje.' Dit is nu, dames en heren, het Nieuwe Leiderschap: kinderachtig jengelen en klikken.