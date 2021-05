Israëlische muziekliefhebbers konden zich vannacht weer laven aan een orkest van sirenes en luchtafweersystemen: hun landje had weer eens flink ruzie met de stenensmijters, tunnelsluipers en bandenbranders uit de Gazastrook, alwaar ze (zo lezen we in de krant) helemaal niks kunnen en zo ongelooflijk beperkt worden in hun doen en laten, want ze hebben een tekort aan absoluut alles. Waar ze alleen geen tekort aan hebben, is (Iraanse) raketten: dobbelclubje Islamic Jihad kondigde het al aan en afgelopen nacht werden er meer dan TWEEHONDERD uitgestoken handen richting Israël gestuurd - de ellende is nog steeds bezig. Vanzelfsprekend vrijwel allemaal (op één na, bij Ashkelon) onderschept door afweersysteem Iron Dome, Israël ligt qua militaire techniek immers nog een paar eeuwen ontwikkeling voor, en een flink deel van de afgevuurde raketten plofte zelfs neer op de eigen kokosnoot. Het geheel werd voorzien van een passend antwoord van de IDF, dat een stuk doeltreffender was dan FC Autoband. Bij Jesse Klaver hebben we al gelezen dat het geweld weer eens helemaal NIET de schuld is van de Pallies, maar in deze vicieuze cirkel uit de hel bepalen we zelf wel op welke plek we in het rondje stappen. Bovendien moeten we hier op GSHQ nog even overleggen of we clubs als Islamic Jihad, Hamas en de al-Qassam-brigade verbroederend genoeg vinden om in aanmerking te komen voor onze sympathiesubsidie. Enfin, het blijft de komende dagen flink uit de klauwen gieren en we houden het voor u in de gaten, dit voortdurende gedoe. Gezellige filmpjes en foto's na de klik en continu op de hoogte blijven van de ontwikkelingen kan op Twitter bij Joe en in het Nederlands bij Joop.

Voorpret in Gaza

Allah akbar!

Gloep

Chemtrails!!!

En zo ziet het eruit als je bij een Iron Dome woont

Israël doet de groetjes terug

De woordvoerder

Zo werkt de Iron Dome