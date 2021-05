Het beste nieuws sinds de heropening van de terrassen: het wordt vandaag lekker weer. We moeten in de ochtend even door wat onweersbuien heen bijten, maar die tijd kunt u mooi gebruiken om een bloemetje bij moeders te dumpen. Vervolgens trekken de buien in de middag weg, breekt de zon door, stijgt het kwik en is het tijd voor terrasbier alsook zo'n schaal dampende bitterballen. "De maximumtemperatuur komt uit tussen 20 graden in het noordwesten en 27 raden in het oosten van Brabant en in Limburg", melden de experts. Oftewel een uitstekende dag om met uw smoel in de zon te zitten. Het feestje is vandaag ongetwijfeld weer in het Vondelpark en afbieren kan net over de grens in België, want daar zijn de terrassen langer open. Zoals wel vaker in Nederland zijn de mooie momenten maar van korte duur, want vanaf morgen keren de buien terug en dondert de temperatuur weer onder de 20 graden. Dus pak dat terrasje, want deze Fieldlab-testzomerdag is zo weer voorbij.