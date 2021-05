Hoe vrij is de burger nog als zelfs een academische studie en een goed betaalde baan geen route is naar een normale koopwoning?

Mark Rutte (video) stelde dat Nederland een vrij land is. Hoe vrij is Yahya na 222 afwijzingen? Probeer eens hand in hand te lopen als homo, lesbienne of transgender in een prachtwijk en je weet direct beter: 70% ervaart fysiek of verbaal geweld.

Op de Dam stond sinds 1947 een tijdelijk oorlogsmonument waar homoseksuelen niet welkom waren. Het homomonument kwam pas veertig jaar later. Dat André van Duin dit mocht aanstippen op de Nationale Dodenherdenking is een historische stap voorwaarts, helaas heeft deze gemeenschap nog een lange weg te gaan, en doet helaas regelmatig een stapje terug.

Gooi een euroknallerworstje op een weggooibarbecue en je ziet hoe fragiel ons kruitvat is. Wie zich zorgen maakt over de snelle veranderingen in bevolkingsopbouw en verminderde sociale cohesie, is gelijk een racist en xenofoob. Zelfs signalementen worden weggelakt in opsporingsberichten, politieke correctheid is belangrijker dan effectief politiewerk.

Een knie in de nek is zwart-privilege, twee knieën in de nek wit-privilege. Het debat over institutioneel racisme start met een karikatuur van onze samenleving. Ontkennen dat elke grijstint bestaat om via zwartwit wij-zij denken de samenleving in tweeën te splijten. Wie naar buiten kijkt ziet dat iedere huidskleur bestaat en de verschillen meestal bijzonder klein zijn.

We kijken niet meer naar overeenkomsten en oplossingen, maar vergroten tegenstellingen uit. Het liefst ontnemen we de ander het platform te spreken. Bellen de werkgever, subsidieverstrekker of adverteerder. Sommigen voelen zich verheven genoeg om anderen te cancellen, wat echt iedere vorm van humor de kop kan kosten. De makkelijkste manier om niemand te kwetsen, is niet te leven.

Het is ook een universitair feestje op het toe-eigenen van andermans cultuur te veroordelen. Vraag je het de leden van die cultuur, ontbreekt deze negatieve reactie. Als je cultuur gekopieerd wordt, kan je dat ook zien als waardering. Hoe kan een multiculturele samenleving zich ontwikkelen als je alleen totaal verzuild een “eigen” cultuur mag aanhangen die klopt met je uiterlijke kenmerken?!

Vrouwen die na jaren trainen een transgender alle prijzen ziet winnen, worden verzocht hun mond te houden. Zelfs transgenders gaat dit te ver. Wie niet religieus trouw zweert aan de regenboogvlag wordt gelijk geparkeerd als homofoob of transfoob. Dit is een gevoelig onderwerp, en wie daar stelling neemt, betaalt daarvoor.

Na twee jaar testosteron onderdrukken hebben deze atleten nog steeds een voordeel van 12% in wedstrijden die vroeger eindigden in een fotofinish. De Amerikaanse publieke omroep komt met een onderzoeker en reeks argumenten, dat in individuele gevallen dit voordeel best meevalt. Wat voelen vrouwen als de eerste en tweede plek gaan naar twee transgenders?!

Hoe vrij is de burger nog als zelfs een academische studie en een goed betaalde baan geen route is naar een normale koopwoning? Waar je niet zegt wat je denkt? Mensen worden gecanceld vanwege oude tweets die nu iemand als “fout” betitelen. Deze gedachtepolitie kost sommige mensen hun hele bestaan. Vroeger hadden we rechtspraak door rechters en proportionele straffen.

We zitten in een tijdperk waar het hebben van de verkeerde mening openlijk bestreden wordt. Tot zo ver de vrijheid van meningsuiting. Een ambtenaar die te veel vertelt aan een journalist of belastingbetaler beëindigt daarmee zijn carrière. Bij het noemen van feiten die een grootmacht onhandig uitkomen, gaan pas echt alle registers open...

Edward Snowden onthulde dat de NSA Amerikaanse en Europese burgers bespioneerde. Ze weten meer van u, dan u zelf weet. Hij werd een paria in eigen land en vroeg asiel aan in half Europa. Hij zit nog steeds in Russisch ballingschap. Zo gaat de EU dus om met klokkenluiders en echte politieke vluchtelingen.

Een uitgever liet zien hoe twee Reuters-cameramannen werden vermoord door Apache piloten die oorlog zagen als een computerspelletje. Hij deelde hoe de oorlogen in Irak en Afghanistan door Amerikaanse militairen intern gerapporteerd werden. Hij deelde de interne communicatie van Amerikaanse diplomaten. Het toonbeeld van transparantie en vrije informatie.

Een nogal bezig baasje, een luis in de pels. Zijn politieke vervolging begon in 2011, duurt al tien jaar en is een direct gevaar voor de persvrijheid en de rechtstaat. Obama vervolgde meer klokkenluiders dan al zijn voorgangers samen. Het schept een klimaat waar onderzoeksjournalistiek onbetaalbaar is, want je zal maar na een forse investering op een ongevallige, niet publiceerbare conclusie stuiten.

Navalny voerde oppositie tegen Poetin. Hij werd vergiftigd met Novichock, mocht pas na een dag behandeld worden in Berlijn. Zijn kleding moest hij inleveren, een belangrijk bewijsstuk voor deze gifaanval. Een aanval die later in een telefoongesprek bevestigd werd. Waarom werkte de Duitse polit ie mee aan de politieke vervolging van iemand die in zijn eigen land vergiftigd werd?

Navalny vloog terug naar Rusland, oppositie op afstand sterft helaas een stille dood. Hij werd weer veroordeeld tot drieënhalf jaar. De vorige keer oordeelde het ECHR dat hij geen eerlijk proces had gekregen, en doneerde hem € 8.000 voor het ongemak. Navalny is nu veroordeeld voor het schenden van de voorwaarden van zijn proeftijd van een strafzaak waar hij door de ECHR is vrijgesproken.

De halve linkse kerk staat op de barricaden voor een rechtvaardig asielstelsel, maar de aandacht voor high-profile politieke vluchtelingen ontbreekt. We buigen liever voor grootmachten, dan we opkomen voor de persoonlijke vrijheden van klokkenluiders, politici en journalisten. We gaan mee in buitenlandse lastercampagnes om onze zwakke ruggengraat zonder inspanning te verhullen.

Vrijheid is niet om hersenloos te vieren, maar keihard werken.