U gelooft het misschien niet als u naar buiten kijkt, of naar wat er naast u zit op de bank, maar vandaag wordt door de Internationale Sport Kijkers Gemeenschap de metereologische start van de sportzomer van 2021 gevierd. De sportzomer van 2021 lijkt heel erg op de sportzomer van 2020, maar dan met het verschil dat dingen wel doorgaan. Het EK voetbal bijvoorbeeld, ging in 2020 niet door, maar gaat nu wel door. Ook de Olympische Spelen, het Songfestival en het NK Klaverjassen werden afgelast, maar inmiddels zijn alle topsporters opeens immuun geworden dus gaat alles wel door. Het begint vandaag met de Giro d'Italia en dan krijgen we nog de Europacupfinales, Roland Garros, het EK, Wimbledon, de Tour, de Olympische Spelen en de Grand Prix van Zandvoort. Tom Dumoulin doet niet mee, Wilco Kelderman ook niet, dus we doen maar alsof Remco Evenepoel (BEL) een Nederlander is. Kijken kan bij Eurosport.

UPDATE: Ganna in roze