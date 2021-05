Het is weer het Weekend van de Waarheid, want het gaat slecht, maar verder gaat het nog steeds niet goed. Het gaat morgen ook nog lekker regenen, dus dat dat wordt een aerosolenbal in de tjokvolle dampende winkelcentra. Martijn Broekman ziet lichtpuntjes (draadje), en die kunnen we best gebruiken (die lichtpuntjes). Want bij RTL zien ze het somberder in, maar weten ze wel dat het kabinet over versoepelingen praat. Denk aan de doorstroomlocaties als dierentuinen en pretparken. Maar dat zal wel weer de spreekwoordelijk dode mus zijn. Want het eerder gepasseerde OMT (wacht nou nog ff met die terrassen en winkels) blijft vasthouden aan de TWINTIG PROCENT AFNAME, van nieuwe ziekenhuis- en ic-opnames. Is er dan nog goed nieuws voor demense? Jawel. Er is WERK! Bij de GGD-en zoeken ze nog een mannetje (v) of 30.000 (!) voor de gigaprikbonanza in juno. Via de hashtag #ikprikhetniet (net nog trending, nu weer foetsie) trouwens allemaal strijders die hun vaccinatie-uitnodigingen doorscheuren / in de fik steken. Hier gaat iets (alweer) niet goed HUGO!