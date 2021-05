Het geloof en LHBTI, toen we jochies van 6 waren zaten we naakt op schoot van de priester en toen hebben we ons laten vertellen dat die combinatie nogal precair is. In het ene geloof weten ze hun afkeer van homoseksualiteit nog een beetje te verbloemen met weeïge teksten over 'de klassieke visie op het huwelijk' en meer van dat soort benepen, wereldvreemde en dichtgetikte quatsch - daardoor verkeren de medium-radicale afdelingen van 'het geloof' al jaren in een opperste staat van verwarring omdat ze weliswaar wel zin hebben in smeuïge pik met meloensmaak, maar ze eigenlijk niet zo goed weten of het wel mag van Maria. En in het andere geloof vlieg je gewoon regelrecht van het dak als je van de herenliefde bent. En soms komen die geloven samen en dan wordt de homodominee van het ene geloof de stad uitgewerkt door stoottroepen van het andere geloof en al wat rest is tranen in alle kleuren van de regenboog.

Enfin, nu gaat het over het eerste geloof: de Nederlandse katholieke kerk (de protestanten doen het grappig genoeg wel okee) scoort vrij matig op de REGENBOOGINDEX. Oftewel: "De positie van homo's en transgenders is in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland slechter dan in kerken in veel andere Europese landen. (...) Er is gekeken naar de rechten van homo's in de kerk en naar de rol van kerkgenootschappen in het publieke debat over rechten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuele mensen." Een inclusiviteitsrating van 17%. U hoeft ons niks te vertellen over inclusiviteitsratings en zeker niet over een rating van 17% want dat is vrij ruk. Mooi toch, iedereen maar denken dat we zo inclusief en homotolerant zijn met z'n allen en dan blijkt uit onderzoek gewoon weer dat we niets meer zijn dan een soort B-team van Wit-Rusland, maar dan wel met een grote moraliserende bek.