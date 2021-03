Dusss.... wordt het probleem nog benoemd ook? Of gaan ze met de "jongeren in gesprek" over de vraag "waarom ze dat toch doen". Terwijl het antwoord natuurlijk al duidelijk is. Maarja he. Zo'n gesprek. Dan kunnen we mooi zeggen dat we er iets aan gedaan hebben, zonder dat er 1 flikker (no pun intended) veranderd, Het gaat dan dus gewoon maar door, en door en door.