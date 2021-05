Ik heb een tijdje gebeld als er wat was maar op een gegeven moment kon ik elke week wel bellen. Dan weer een auto vol deuken die uit een fietstunnel komt, dan weer een opgefokt jong die tegen mijn spiegel aanrijd, dan weer 2 poolse busjes kort achter elkaar waarvan eentje een kenteken mist, dan weer iemand die om 12u snachts aan de achterkant van een bestelbusje instapt en de deur van binnenuit dichtklapt, dan weer een verdacht en volgens RDW website onverzekerd busje die zat te zoeken naar iets, nog veel meer, maar kreeg sterk het idee dat de politie dacht dat ik maar wat zat te lullen (misschien omdat mijn spraak ook niet zo vloeiend is). Heb regelmatig dat ik nog dingen zie maar ze stikken er maar in, zolang het niet bij mij is is het wel goed. Heb 2x melding gedaan van situaties die duidelijk niet in de haak waren, bij de een werd ik een uur later teruggebeld met de vraag waar ze naartoe gingen, bij de ander een paar maanden later en of ik nog kon herinneren wat ze aanhadden (geluk voor hun was dat ik dat inderdaad nog deels kon).

Ze hebben geen tijd, de aangifte van dat iemand over mijn auto was gelopen en kenteken eraf heeft getrokken werd ook niks mee gedaan (hangt vol camera's daar), toen ik jong was en door een groep gezellige heren spontaan werd belaagd en de politie 200 meter verderop stond zeiden ze ook dat ik maar 112 moest bellen ipv dat ze meeliepen naar de daders, en die zeiden weer dat ik naar het bureau moest komen om aangifte te doen terwijl de daders gvd een straat verderop staan. Heb het er toen vanaf gebracht omdat ik elke dag deed hardlopen. Ook in de stad bij het uitgaan zag ik eens een tenteigenaar naar de politie lopen om assistentie vanwege een vechtpartij te vragen, de stoelen vlogen door de lucht maar de 2 agenten bleven gewoon staan. Wat ze wel kunnen is zeuren over een wietplant in je tuin welke voor medisch gebruik van een familielid was.

Sowieso kun je je afvragen wat het ergste is: productie van drugs waar je weinig van merkt of tuig op straat dat alles loopt te jatten en te bespugen waar je elke dag weer op tv over hoort dat het aan mij ligt, dat IK me moet verbinden en openstellen ipv dat hun zich aanpassen. Of de 10001 oplichters op marktplaats, pas na tig aangiftes maken ze er werk van.

En wat afgelopen jaren uit het nieuws ook wel duidelijk is is dat elke harrie wel een neefje heeft die even in het systeem kan kijken, ik zou in elk geval geen verklaring af durven leggen zelfs al garandeert de politie dat het anoniem is