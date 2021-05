De Jonge moet zijn kop houden en Maurice de Hond gaan volgen in plaats van die achterlijke malloten van het RIVM, met oppermalloot van Dissel: in april 2020 heeft de Hond al aangetoond dat aerosolen een groot aandeel hebben in de besmettingen. Geen hond (woordspeling) die er aandacht voor had, nee ze zette hem een Alu-hoedje op. Panorama en MSN berichtte er vandaag over, in de rest van de media is geen f-u-c-k erover te lezen. Wilders heeft een tweet erover geschreven, de enige.

Dus, de Jonge: kop houden en vanaf nu naar andere lui luisteren !!!