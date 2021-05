En toch zijn er altijd weer mensen die geen fatsoen in hun donder hebben.

2 minuten is teveel gevraagd.

Ok, 4 mei is verworden tot een hypocriete zooi.

Een door links-linksachtig volk gekaapt deugmoment.

Maar dan nog.

Twee minuten datgene herdenken waar het al die jaren om gaat.

120 seconden je muil houden en niet reageren op GS.

Dan denk ik aan de broer, zus en moeder van m’n opa, omgekomen in Auschwitz.

Dank je.