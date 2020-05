Tulpenbollen, schijfje suikerbiet en een theetje van bramenblad bij de hand? Want het komt nu wel heel dichtbij: Dodenherdenking op een lege Dam tijdens de grootste crisis die Dit Land treft, sinds de Tweede Wereldoorlog, terwijl we allemaal ondergedoken zitten. Hoe lang zou het duren voordat de discussie begint of we de slachtoffers van Wereldoorlog Pandemie ook bij de Dodenherdenking moeten gaan meetellen? Want de jaarlijkse Hoogmis van de Deug krijgt ieder jaar nieuwe doden, nieuwe joden en nieuwe noden als knopen op de pandjesjas genaaid, om ons te dwingen om tijdens de twee betonnen minuten stilte bij die aarstlelijke duiventil op de Dam onze zegeningen te tellen, door ze af te wegen tegen andermans wereldleed. Dat heeft met het oorspronkelijke herdenken heel weinig meer te maken.

Omdat wij ook niet ieder jaar dezelfde riedel willen afsteken over hoe de inherente onvrijheid van een streng gehandhaafde stilte de ijzeren ironie van onze dode(n)herdenking kenschetst, dragen we de vlam van de vrijheid daarom dit jaar gewoon eens over aan - nota bene - Lofti el Hamidi in - nota bene - NSB Collaborateursblad (1) voor een met scherp geschoten essay over geforceerd herdenken in een natie zonder collectief geheugen (kopietje van zijn dagboek achter deze boekenkast).

Enfin. Geniet vooral even van die stilte, want morgenavond rond dit uur worden we op alle zenders ongevraagd vergast (het werkwoord!) op een liedje van moreel bezetter Claudia de Breij - en alle verzet is zinloos. Misschien kun je je verstoppen op de Waaldorspervlakte maar denk aan die anderhalve meter hè - het is hier in allerlei opzichten geen vrij land momenteel.

Programmaboekje hierrr (Nee, Arnon Grunberg). Staatsomroep-stream na de breek.