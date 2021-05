Pak de bacalhau en lokale wijn erbij en nestel voor de televisie, want we gaan weer racen. Max met zijn Red Bull-slinger tegen de Goliaths met hun ster op een baan met extreem weinig grip en onverwacht harde windvlagen. De kwalificatie viel tegen voor de Nederlander, dus hij is goed opgefokt en dat kan leuke actie op de baan opleveren. Of een onbezonnen actie in de eerst bocht en tranen in de grindbak natuurlijk. Over grindbaktranen gesproken: George Russell had zijn beste kwalificatie everooit en start vanaf de elfde plek. Zo dicht bij de punten die hij ooit voor Williams wil pakken, maar dan moet hij wel een keer ophouden met crashen zodra hij in de top tien komt. Verder heeft onze lachende vriend Ricciardo nog wat goed te maken vandaag, want hij kwalificeerde P16 en dat is echt ondermaats. Zeker omdat zijn teamgenoot op P7 staat. Om 16:00 uur gaan de lichten uit voor de Formula 1 Heineken Grande Prémio De Portugal 2021 en zien we of er nog een Portugese verrassing uit de hoge goed komt. Let's race!

UPDATE: Hamilton wint deze redelijk saaie race. Verstappen P2, maar pakt extra puntje voor de snelste ronde verliest zijn snelste raceronde vanwege tracklimits.