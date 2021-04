hetzelfde patroon; je bent een meid die wat wilt en je merkt dat je lekker veel aandacht krijgt en je bent een succesnummer aan het worden. Je gaat hard voor 20-30 jaar in je lifestyle - champie, snuifje, tripjes ibiza, mis ik wat? - en al je ja-knikkers blijven maar bevestigen dat je de 'it-girl' bent. Totdat je een keer in de spiegel kijkt en je je kop ziet, je pens, je libido down de drain. Dan ga je of door met die lifestyle of je gaat over op thee, yoga of whatever. Ja, je lichaam haalt je altijd in. Gaat ook op voor mannen natuurlijk.