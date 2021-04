Dit jaar ontvallen grootheden ons. We namen al afscheid van talkshowkoning Larry King, Screech uit Saved by the Bell en die ene prins uit Engeland, maar nu ontneemt deze gruwelijk harde wereld ons ook de aanstekelijke astmalach van de Spaanse komiek Juan Joya Borja a.k.a. El Risitas. Eigenlijk alleen bekend van zijn hysterische lach tijdens een interview in 2002 en daarna teruggekeerd in ontelbaar veel videofucks. Keer op keer hetzelfde fragment, maar met de juiste ondertiteling toch weer vermakelijk. De bunkerscène van Der Untergang, maar dan als iemand keihard werd uitgelachen. Juan liet daardoor meer mensen schateren dan de meeste Nederlands cabaretiers en verdient alleen daarom al een lintje. Hij bewijst helaas eigenhandig dat lachen niet zo gezond is als ze altijd zeggen, want de Spanjaard lag al sinds vorig jaar in het ziekenhuis en kwam uiteindelijk niet verder dan 65 giechelende levensjaren. Het gaat je goed Juan, wat hebben we gelachen.

