In de dierenwereld is het beter geregeld. Wordt een pupulatie te groot dan zal de voortplantingsdrift afnemen of indien noodzakelijk de soort verdwijnen. In tegenstelling tot de mens die geïndoctrineerd door een heilig boek maar blijft voortplanten middels subsidies van de overheid. Zij nemen het "Gaat heen en vermenigvuldig u " wel heel letterlijk op. Onze voortplanting drift zal tot allerhande gebrek leiden. Voedsel schoon drinkwater. Wij hebben geen klimaat probleem wij hebben een milieu probleem omdat wij het natuurlijk evenwicht verstoren. De menselijke maat is verloren gegaan. Als wij alle auto's in Nederland zouden omwisselen voor paarden zou de catastrofe pas echt duidelijk worden. Nederland was al vol in 1950 toen er 5 miljoen mensen woonden. Toen was er al de aanmoediging van de overheid te emigreren. Als de mierenhoop in mijn tuin zou blijven doorgroeien zou hij over 1000 jaar de hoogte van de mount Everest berijken. Gelukkig zijn de mieren slimmer.