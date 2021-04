Bovenstaande j'accuse van de Franse minister van Defensie Florence Parly [EEN VROUW!!!???] kwam afgelopen week al daags na het verschijnen van de open brief waarin 20 oud-generaals en duizenden (oud-)militairen waarschuwen voor een burgeroorlog met duizenden doden en een militaire staatsgreep, tenzij de Franse overheid de orde en waardigheid in het land herstelt. Ze was al geschokt en verafschuwd, maar wat we gister gemist hadden is dat ze eergisteren in een interview aankondigde dat er een onderzoek naar de strafbaarheid van de brief en mogelijke sancties tegen de ondertekenaars gestart is.

"Gepensioneerde generaals zijn verplicht tot terughoudendheid. Het staat in het statuut van het leger. (...) Voor soldaten die de terughoudendheidsplicht hebben geschonden, zijn er sancties gepland en als er actieve soldaten zijn onder de ondertekenaars, heb ik de chef-staf van de strijdkrachten gevraagd de regels toe te passen die zijn voorzien in het statuut van het leger. Dat wil zeggen, om sancties op te leggen, omdat deze acties onaanvaardbaar zijn. Het statuut van het leger is een statuut dat bij iedereen bekend is en dat militairen toestaat meningen te hebben, maar om het uiten daarvan te beperken tot de privésfeer."

Je mag in Europa als militair dus niet eens meer tot een staatsgreep oproepen! Een voorbeeld van zo'n sanctie voor militaire pensionado's is bijvoorbeeld een verbod op het dragen van het uniform, zoals de oud-generaal van het Vreemdelingenlegioen Christian Piquemal in 2016 werd opgelegd wegens het bijwonen van een anti-immigratiedemo te Calais. Wordt vervolgd, net als de PATRIOTTEN.